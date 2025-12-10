Trump dice que EEUU se apoderó de un petrolero frente a las costas de Venezuela

Presidente de EEUU, Donald Trump
Presidente de EEUU, Donald Trump / AFP
AFP
10 de diciembre 2025 - 15:31

Estados Unidos incautó un gran barco petrolero frente a la costa de Venezuela, dijo el presidente Donald Trump el miércoles, en medio de tensiones crecientes entre Washington y Caracas.

"Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela, un gran petrolero, muy grande —el más grande jamás incautado, de hecho", dijo Trump a los periodistas.

"Y están pasando otras cosas, lo verán más adelante", añadió, al inicio de una mesa redonda con empresarios y altos funcionarios.

Estados Unidos mantiene un despliegue en el Caribe. Washington acusa a Maduro de encabezar el supuesto Cartel de los Soles. Fuerzas estadounidenses han matado desde principios de septiembre 87 presuntos narcos que navegaban por el Caribe y el Pacífico oriental.

Maduro niega las acusaciones de Washington y afirma que este despliegue militar busca derrocarlo para apoderarse de las cuantiosas reservas de petróleo del país caribeño.

El presidente venezolano ha llamado a militares y policías a mantener un "plan de ofensiva permanente" para responder a la "agresión imperialista".

La Fuerza Armada venezolana está conformada por unos 200.000 efectivos a los que se suman otros 200.000 policías, según datos oficiales. Maduro ha dicho además que cuenta con unos ocho millones de reservistas de la Milicia Nacional Bolivariana.

Información en desarrollo...

