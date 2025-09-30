Donald Trump dice que si no gana el Nobel de la Paz será 'un insulto' para Estados Unidos

Este prestigioso premio reconoce a personas y organizaciones que han realizado contribuciones significativas al avance de la paz.

Quantico, Estados Unidos/El presidente Donald Trump dijo el martes que sería un "insulto" para Estados Unidos que él no recibiera el Premio Nobel de la Paz por su supuesto papel en la resolución de varias guerras.

"¿Recibirás el Premio Nobel?", se preguntó Trump, y luego se contestó a sí mismo: "Absolutamente, no. Se lo darán a algún tipo que no hizo absolutamente nada". Pero no recibir el galardón "sería un gran insulto para nuestro país", añadió en una reunión de altos oficiales militares estadounidenses.

A lo largo de los años, varios presidentes estadounidenses han sido nominados al Premio Nobel de la Paz, entre ellos George W. Bush, Joe Biden y Donald Trump. Este prestigioso premio reconoce a personas y organizaciones que han realizado contribuciones significativas al avance de la paz, ya sea promoviendo la democracia, los derechos humanos o el desarme nuclear, o mediando en negociaciones de paz entre naciones.

En desarrollo...