Trump dice que está listo para reunirse con Putin y Xi en China

El presidente Donald Trump dijo el lunes que estaba dispuesto a mantener una reunión trilateral con sus homólogos chinos.

Washington, Estados Unidos/El presidente Donald Trump dijo el lunes que estaba dispuesto a mantener una reunión trilateral con sus homólogos chino Xi Jinping y ruso Vladimir Putin, e indicó que podría tener lugar en China, para hablar de desnuclearización.

El presidente estadounidense retomó además sus críticas contra el líder ucraniano Volodimir Zelenski, al afirmar que "ya es hora de que otra persona negocie por Ucrania".

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