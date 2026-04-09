Ecuador elevará a 100% aranceles a Colombia y Petro lo califica de 'monstruosidad'

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros.

Quito, Ecuador/Ecuador elevará del 50% al 100% los aranceles a las importaciones provenientes de Colombia a partir de mayo, una medida que el presidente colombiano, Gustavo Petro, calificó de "monstruosidad", en medio de una crisis diplomática entre los dos países vecinos.

El miércoles, Ecuador llamó a consultas a su embajador en Bogotá después de que Petro calificó de "preso político" al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas, encarcelado por corrupción.

El alza de los aranceles se da "tras constatar la falta de implementación de medidas concretas y efectivas en materia de seguridad fronteriza por parte de Colombia", señaló el Ministerio de Producción ecuatoriano en un comunicado.

Los dos países sostienen desde febrero una guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo. La tasa, que Ecuador llama de "seguridad", pasó del 30%, efectiva desde febrero, al 50% en marzo.

"Monstruosidad"

Los nuevos aranceles del 100% son "una monstruosidad", dijo de su lado el mandatario izquierdista Petro en la red social X.

Además, planteó la posibilidad de que Colombia se retire de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), un mecanismo de integración también conocido como Pacto Andino que completan Perú, Bolivia y Ecuador.

La decisión del gobierno de Daniel Noboa "significa el fin del Pacto Andino para Colombia. Nada hacemos ya allí", agregó Petro, que considera necesario que su país apunte a unirse plenamente al Mercosur, un bloque comercial sudamericano del cual Colombia es Estado asociado.

Luego, la canciller de Colombia, Rosa Villavicencio, dijo en X que "romper con la Comunidad Andina debilita décadas de integración".

"Más que fracturar, América Latina necesita hoy unidad, diálogo y visión compartida para enfrentar sus desafíos comunes", agregó.

En medio de la crisis diplomática, delegaciones de ambos países sostenían desde marzo negociaciones con la mediación de la CAN.

La canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, dijo a periodistas el jueves que las conversaciones "han sido suspendidas (...) hasta encontrar el ambiente propicio".

"Decisión improvisada"

Ecuador alega que el impuesto es necesario porque debe invertir alrededor de 400 millones de dólares adicionales para cuidar la frontera común de unos 600 kilómetros. En la zona operan grupos del crimen organizado dedicados al narcotráfico, minería ilegal y tráfico de personas.

Colombia ha respondido con un arancel del 50% a las importaciones ecuatorianas y negándose a vender energía a Ecuador, que en 2024 sufrió apagones de hasta 14 horas diarias.

Con el impuesto, Ecuador "busca reforzar la corresponsabilidad" en las tareas para "enfrentar la presencia del narcotráfico en la frontera", agregó la cartera de Comercio ecuatoriana.

La medida es "una decisión unilateral, improvisada, desatinada", dijo en conversación con la AFP Pablo Cerón, que preside una asociación de transportistas de carga en la provincia fronteriza ecuatoriana de Carchi. "El gobierno ha convertido a la provincia del Carchi en un desierto", agregó.

El alza de tasas "cierra definitivamente cualquier posibilidad de comercio entre Colombia y Ecuador", dijo en una declaración en video el colombiano Javier Díaz, presidente de la Asociación Nacional de Comercio Exterior.

La crisis diplomática entre Ecuador y Colombia escaló cuando el lunes, a través de X, Petro llamó "preso político" a Glas, quien además tiene nacionalidad colombiana.

Glas fue entre 2013 y 2017 vicepresidente de Ecuador junto al exmandatario izquierdista Rafael Correa, uno de los mayores opositores de Noboa.

El exfuncionario enfrenta varias condenas, una de ellas de 13 años de cárcel, por cohecho, peculado y asociación ilícita, y desde noviembre está recluido en una megacárcel de máxima seguridad inaugurada por Noboa en la provincia costera de Santa (suroeste).