EEUU y Arabia Saudita firman acuerdos sobre venta de cazas F-35 y energía nuclear civil

Washington, Estados Unidos/Estados Unidos y Arabia Saudita firmaron el martes acuerdos sobre energía nuclear civil y la venta de cazas F-35 con motivo de la visita del príncipe heredero Mohamed bin Salmán, según un comunicado de la Casa Blanca.

Los dos Estados ratificaron una "declaración conjunta" sobre la energía nuclear civil que "crea la base legal para una cooperación que se cifra en miles de millones de dólares durante varias décadas", anunció el gobierno estadounidense.

Donald Trump también "dio su visto bueno a un acuerdo de venta de armamento, que incluye futuras entregas de F-35", los aviones de combate estadounidenses de tecnología avanzada.

Información en desarrollo.