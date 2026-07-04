Egipto condena a prisión a un exmédico por acusaciones de abuso hospitalario

Un tribunal egipcio condenó el sábado a seis meses de prisión condicional a una exmédica declarada culpable de difundir información falsa en las redes sociales alegando abusos contra mujeres en un hospital universitario, según informaron sus abogados.

Omnia Swaydan fue condenada por una publicación en Facebook en la que describía lo que ella afirmaba que eran casos de abuso en el Hospital Universitario Al-Shatby, en la ciudad mediterránea de Alejandría, donde se formó en 2020, según sus abogados Khaled Ali y Mohamed Ramadan.

El tribunal la condenó a seis meses de cárcel, pero suspendió la pena durante tres años y le impuso una multa de 20.000 libras egipcias (408 dólares), según declaró Ali a la AFP.

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Swaydan fue declarado culpable de difundir información falsa que podía "perturbar el orden público, sembrar el miedo entre la población y causar daños", así como de utilizar una cuenta de redes sociales para cometer el delito, según declaró Ali.

Sin embargo, fue absuelta de otro cargo de "violación de los valores familiares" derivado de sus comentarios sobre el personal del hospital, añadió.

Ella aún puede apelar el veredicto.

Swaydan, que ahora trabaja en la industria cinematográfica, fue arrestada el mes pasado en su casa en la provincia de Beheira, en el delta del Nilo, e interrogada por acusaciones de difundir noticias falsas y hacer mal uso de las redes sociales.

Posteriormente fue puesta en libertad bajo fianza antes de que la fiscalía remitiera el caso a un tribunal penal.

Según la fiscalía, Swaydan declaró a los investigadores que algunos de los incidentes descritos en su publicación eran procedimientos que presenció durante su formación, pero que, debido a su "experiencia limitada", creía que estaban fuera de la práctica médica aceptada.

Los fiscales también dijeron que ella reconoció que algunas acusaciones provenían de fuentes no identificadas y no habían sido verificadas de forma independiente.

En la publicación, Swaydan denunció abusos generalizados en el hospital, afirmando que un médico agredió sexualmente a una mujer durante el parto y posteriormente se burló de ella, mientras que otra paciente fue presuntamente abofeteada y agredida verbalmente durante el alumbramiento.

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También afirmó que a pacientes vulnerables, entre ellos una superviviente de agresión sexual y una mujer embarazada en estado crítico que no pudo demostrar que estaba casada, se les negó tratamiento.

La Universidad de Alejandría, que gestiona el hospital, declaró que investigaría las acusaciones, mientras que el Sindicato Médico Egipcio afirmó no haber recibido ninguna queja formal e instó a cualquier persona que tuviera pruebas a que las presentara a través de los canales oficiales.

Tras la publicación de Swaydan, varias mujeres compartieron en las redes sociales relatos de experiencias similares en Al-Shatby y otros hospitales públicos de Egipto.

La AFP no pudo verificar de forma independiente las acusaciones.