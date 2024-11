Macron defiende agricultores franceses y acuerdos climáticos frente a Milei en Argentina

Agregó que no creía que la Unión Europea pudiera ignorar la posición de Francia en este punto.

Argentina/El presidente francés, Emmanuel Macron, se reunió el domingo en Buenos Aires con su par argentino, Javier Milei, con el doble objetivo de "defender" a los agricultores franceses movilizados contra el acuerdo comercial con Mercosur y de convencer al presidente ultraliberal de que no actúe solo en materia climática.

"Le dije muy sincera y claramente al presidente argentino que hoy Francia no firmaría este tratado del Mercosur tal como está", dijo Macron a la prensa en la pista del aeropuerto de Buenos Aires, antes de partir hacia Brasil. "Él mismo (Milei) me dijo que no estaba satisfecho" con este texto, agregó.

Después de un simbólico homenaje a la veintena de víctimas francesas durante la dictadura militar argentina (1976-1983), Macron visitó la Casa Rosada, el palacio presidencial, donde fue recibido por Milei por segunda vez tras una cena el sábado.

"No siempre pensamos igual en muchos temas", dijo Macron respecto de su homólogo argentino antes reunirse con él el domingo, "pero es muy útil intercambiar ideas para preparar" el G20, al que ambos asistirán el lunes y el martes en Río de Janeiro.

Información relacionada: Fitch sube un escalón nota de deuda argentina a CCC, pero sigue en categoría especulativa

Entretanto, en Francia, los agricultores se movilizarán contra un tratado de libre comercio de la Unión Europea impulsado sobre todo por Alemania y España, que esperan firmarlo antes de fin de año con Mercosur, el bloque regional que incluye a Brasil y Argentina.

Temen una avalancha de carne latinoamericana y advierten de la competencia desleal de productos que no están sujetos a las estrictas normas medioambientales y sanitarias de Europa.

"Seguiremos trabajando duro para defender nuestro modelo (...) Si todos somos razonables, hay un camino a seguir, pero no será a costa de nuestros agricultores", dijo Macron.

Agregó que no creía que la Unión Europea pudiera ignorar la posición de Francia en este punto.

- Escepticismo climático -

Además de las normas ambientales para la agricultura, Macron pide que el acuerdo UE-Mercosur integre las recomendaciones del Acuerdo Climático de París.

Más allá de la agenda sobre Mercosur, el presidente francés tiene interés en erigirse "como una figura representativa" en temas ambientales, dijo a la AFP Alejandro Frenkel, experto en relaciones internacionales de la Universidad Nacional de San Martín.

Milei, un escéptico del calentamiento global y admirador de Donald Trump, retiró el miércoles la delegación de su país de la conferencia sobre el cambio climático de la ONU (COP29) en Bakú y se especula con su posible salida del Acuerdo de París.

"Mantuvimos un debate, pero no estamos de acuerdo" sobre este tema, comentó Macron tras su reunión con Milei. El presidente argentino "no confirmó" que quisiera, como hiciera Trump durante su primer mandato en la Casa Blanca, retirarse del acuerdo global sobre el clima.

Ariel González Levaggi, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales (CARI), estimó que Francia buscaría además avanzar en la venta de submarinos Scorpène.

"La prioridad no está tanto en los temas políticos de la agenda bilateral, que claramente no están demasiado alineados, sino en otras cuestiones que tienen que ver con la posibilidad de que haya un acuerdo para la venta de material bélico", opinó el experto.

- No hay olvido -

Antes de la reunión en la Casa Rosada, Macron y su esposa Brigitte rindieron este domingo tributo a la veintena de franceses desaparecidos y asesinados bajo la dictadura al visitar la Iglesia de la Santa Cruz, hoy un memorial de la resistencia a ese oscuro período de la historia argentina.

"No los olvidaremos", dijo Macron a familiares de víctimas que conversaron con el mandatario, contaron sus historias y agradecieron su visita a la iglesia.

Milei, quien es acusado por sus críticos de revisionismo respecto de este período, no los acompañó en la visita.

En diciembre de 1977, 12 personas, entre ellas varias fundadoras de las Madres de Plaza de Mayo y las monjas francesas Léonie Duquet y Alice Domon, fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y arrojadas al mar tras reunirse en esta iglesia.

Milei y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, defienden la teoría de que aquel episodio de la historia argentina fue una guerra en la que ambas partes tuvieron igual responsabilidad y relativizan el número de desaparecidos, que cifran en menos de 9.000 en lugar de los 30.000 consensuados hasta ahora, según organizaciones de derechos humanos.