España eleva su previsión de crecimiento al 2,6% para 2026

El gobierno anticipaba para este año un crecimiento del 2,2%, en línea con una proyección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Madrid, España/El gobierno español decidió elevar su previsión de crecimiento para 2026, del 2,2% al 2,6%, indicó este lunes una fuente del Ministerio de Economía a la AFP.

Esta revisión al alza en la cuarta mayor economía de la zona euro tiene lugar en un contexto marcado por el regreso de la inflación en España, al 3,2% en junio, según una cifra provisional publicada en la jornada por el Instituto Nacional de Estadística, debido a las consecuencias de la guerra en Oriente Medio.

"Contamos con un crecimiento dinámico, una economía más resiliente, como vemos, capaz de hacer frente a los shocks", dijo el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.

El gobierno anticipaba para este año un crecimiento del 2,2%, en línea con una proyección de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

El FMI, por su parte, prevé un aumento del PIB del 2,1% este año para el país, mientras que el Banco de España se muestra más optimista (2,3%).

Para el año próximo, el gobierno también adoptó una revisión al alza. "Revisamos al alza una décima el crecimiento para el 2027 hasta el 2,2%", señaló el ministro.

Gran parte del primer semestre estuvo marcada por la guerra en Oriente Medio, que disparó los precios mundiales del petróleo y aumentó la inflación en muchos países, incluida España.

Pero la inflación se ha mantenido estable desde abril, gracias en particular al plan de ayudas de 5.000 millones de euros (unos 5.700 millones de dólares) aprobado en marzo que ha permitido limitar el aumento de los precios en las gasolineras.

En 2025 España registró un crecimiento del 2,8%. Fue del 0,6% en el primer trimestre de 2026, según el INE.

De acuerdo con el ministro Cuerpo, la estimación final del primer trimestre quedará "en el entorno del 0,64 - 0,65%".

En este contexto económico favorable, el gobierno español lanzó en abril un plan de regularización masivo de migrantes, principalmente originarios de América Latina y ya radicados en España, para apoyar a la economía frente al envejecimiento de la población activa.

Los solicitantes tienen hasta el martes por la noche para enviar su expediente para que las autoridades les concedan o no un permiso de residencia y trabajo únicamente válido en España.

La semana pasada, cerca de un millón de expedientes habían sido presentados y unas 360.000 solicitudes "admitidas a trámite", afirmó una fuente gubernamental a la AFP.