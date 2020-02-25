Alemania intenta aclarar las motivaciones del conductor que arrolló a decenas de personas

Las autoridades alemanas intentaban aclarar el martes qué motivó al hombre que atropelló a decenas de personas que celebraban el lunes el carnaval en una pequeña ciudad, un ataque que dejó más de 50 heridos en un país aún conmocionado por dos atentados de la pasada semana.

Un cosa parece segura este martes: el conductor alemán de 29 años no estaba borracho, según la fiscalía de Fráncfort, que lanzó una investigación por "tentativa de asesinato".

No descartó en cambio que el individuo, originario de Volkmarsen, ciudad de 7.000 habitantes de la región de Hesse donde se produjeron los hechos, haya podido actuar bajo influencia de drogas.

"Lo ví arrancar (en su vehículo), parecía drogado, y dijo +pronto saldré en los periódicos+" relató un vecino del hombre a la televisión RTL.

Las autoridades no podían determinar el martes con certeza si el individuo actuó de forma intencional o no, con su Mercedes de color gris metalizado.

La fiscalía anunció haber detenido el martes a una segunda persona, que grabó los hechos, sin precisar si estaba o no relacionada con el conductor.

18 niños heridos

"Hay 18 niños entre las víctimas. Un total de 35 personas se encuentran en el hospital y otras 17 fueron tratadas en ambulatorios y pudieron regresar a sus casas", dijo la policía de la región de Hesse (centro), en su cuenta en Twitter. Agregó que varios heridos están en estado grave.

Testigos interrogados por el diario Frankfurter Rundschau tuvieron la impresión de que el sospechoso tenía como objetivo especial los niños, tras haber embestido a toda velocidad contra la muchedumbre, a lo largo de una treintena de metros.

"Había unas quince personas yaciendo en el suelo, incluidos numerosos niños pequeños" indicó el periodista local Elmar Schulten al diario popular Bild Zeitung.

La fiscalía antiterrorista no se ocupa por ahora del caso, señal de que las autoridades no privilegian la hipótesis de un atentado.

El detenido tampoco está fichado como extremista, indicó una fuente de los servicios de seguridad, pero sí era conocido por casos de insultos e intrusión, según la prensa alemana.

Desfiles autorizados

El incidente del lunes tuvo lugar en un contexto tenso en Alemania, en particular en el estado de Hesse, donde el miércoles un extremista mató a nueve personas en dos ataques racistas en la localidad de Hanau.

El gobierno alemán también se mantiene en alerta ante las amenazas de grupos islamistas extremistas, particularmente desde diciembre de 2016, cuando 12 personas murieron arrolladas por un camión en Berlín, atentado reivindicado por el grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Pero también preocupa el terrorismo de extrema derecha, tras el asesinato de un político alemán pro-migrantes, en junio de 2019 en Kassel, también en Hesse, y luego un ataque contra una sinagoga de Halle en octubre de 2019, antes del atentado de Hanau.

Las regiones católicas del oeste y el sur de Alemania celebraron estos días el carnaval, una cita anual de disfraces muy popular.

El lunes, la policía había anunciado por "medida de precaución" la anulación de todos los desfiles en el Estado de Hesse. El martes, el ministerio del Interior de este Land dio luz verde para que los desfiles aún previstos puedan celebrarse.