Alemania registró miles de muertes adicionales durante la ola de calor de junio

Esa semana, la ola de calor que azotó Europa alcanzó su punto máximo durante cuatro días en Alemania, con varios récords históricos de temperaturas registrados localmente, de hasta 41,7 °C.

Alemania registró miles de caídas adicionales durante la ola de calor de finales de junio, según cifras oficiales publicadas el martes.

Alrededor de 23.900 personas murieron durante la última semana de junio, es decir, 7.100 más que dos semanas antes, anunció la Oficina Federal de Estadística (Destatis) en un comunicado.

En relación con el promedio de los últimos años para la última semana de junio, el número de fallecimientos fue un 32% más elevado.

Esa semana, la ola de calor que azotó Europa alcanzó su punto máximo durante cuatro días en Alemania, con varios récords históricos de temperaturas registrados localmente, de hasta 41,7 °C.

El calor conlleva "altos riesgos para la salud" y, en consecuencia, un aumento del número de fallecimientos, según Destatis.

Los años 2018 y 2019 fueron los que registraron hasta ahora el mayor número de fallecimientos relacionados con el calor en Alemania, con 8.500 y 6.900 muertos respectivamente.

El observatorio climático de la UE, Copernicus, dijo la semana pasada que el oeste de Europa registró este año el junio más caluroso de su historia.