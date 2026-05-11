Berlín se muestra escéptico ante la propuesta de Putin de que un exlíder alemán actúe como mediador en Ucrania.

La postura de Schroeder lo ha convertido en una figura controvertida en su país. Nunca ha condenado públicamente la invasión de Ucrania.

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto a su antiguo aliado y amigo, el excanciller alemán Gerhard Schroeder, como mediador en la guerra de Ucrania, una idea que ha sido recibida con escepticismo en Berlín.

Preguntado el sábado sobre a quién le gustaría que le ayudara a reanudar las conversaciones con Europa, Putin dijo que "personalmente" preferiría a Schroeder, quien dirigió Alemania entre 1998 y 2005.

Schroeder, de 82 años, ha permanecido cercano al líder del Kremlin mucho después de dejar el cargo, diferenciándose de la mayoría de los líderes occidentales desde que Rusia invadió Ucrania en 2022.

Los funcionarios alemanes reaccionaron con cautela, afirmando que habían "tomado nota" de los comentarios de Putin, pero que los consideraban parte de "una serie de ofertas falsas" procedentes de Rusia, según informaron fuentes gubernamentales a la AFP el domingo.

Según una fuente, una verdadera prueba de las intenciones de Moscú sería extender la tregua actual de tres días.

La postura de Schroeder lo ha convertido en una figura controvertida en su país. Nunca ha condenado públicamente la invasión de Ucrania, lo que le ha costado varios privilegios que normalmente se otorgan a los excancilleres. Anteriormente desempeñó funciones clave en proyectos energéticos rusos, incluyendo su trabajo en los gasoductos Nord Stream y un puesto en el consejo de administración de la petrolera rusa Rosneft, cargo que dejó en 2022.

Algunos políticos alemanes del propio partido de Schroeder, el SPD —socio minoritario del gobierno de coalición alemán—, afirman que esto lo hace inadecuado para cualquier papel de mediador.

Michael Roth, exdiputado del SPD y presidente de la comisión de asuntos exteriores, afirmó en una entrevista con Tagesspiegel que un mediador "no puede ser amigo de Putin". Subrayó que cualquier mediador debe ser, ante todo, aceptado por Ucrania. "Ni Moscú ni nosotros podemos decidir eso en nombre de Kiev".

Otros miembros del partido, sin embargo, se han mostrado más receptivos a la sugerencia de Putin. Según declaraciones recogidas por Der Spiegel, el portavoz de Asuntos Exteriores del SPD en el Parlamento, Adis Ahmetovic, afirmó que la propuesta debe ser "considerada detenidamente" con los socios europeos.

El diputado del SPD, Ralf Stegner, argumentó, en la misma revista, que "si no queremos que Putin y (el presidente estadounidense Donald) Trump decidan el futuro de Ucrania por sí solos, Europa debería aprovechar cualquier oportunidad posible, por pequeña que sea.

"Deberíamos recurrir al excanciller. ¿Qué tenemos que perder?", dijo Fabio De Masi, líder del partido izquierdista prorruso BSW, en declaraciones a la AFP el domingo.

Otros siguen sin estar convencidos, y Marie-Agnes Strack-Zimmermann, del partido liberal FDP, advirtió que existían "serias dudas" sobre si el excanciller era la persona idónea para actuar como intermediario.