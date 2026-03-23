Tras las municipales, Francia pone rumbo a la presidencial de 2027

El mandatario centroderechista no puede presentarse a un tercer mandato y los partidos ya piensan en las estrategias para alcanzar la presidencia dentro de un año.

París, Francia/El final de los comicios municipales lanzó la carrera de la presidencial de 2027 en Francia, con la ultraderecha pendiente de la justicia, la izquierda dividida y el centroderecha buscando a su candidato a suceder a Emmanuel Macron.

El mandatario centroderechista no puede presentarse a un tercer mandato y los partidos ya piensan en las estrategias para alcanzar la presidencia dentro de un año. Según un sondeo de Toluna Harris Interactive publicado el domingo, el presidente del partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN), Jordan Bardella, lideraría la primera vuelta con entre un 35% y un 36% de votos.

"No quiero restar importancia al riesgo de una victoria de RN (...), pero nada es inevitable y nada está decidido a estas alturas", aseguró a AFP Blanche Leridon, analista del Instituto Montaigne.

La elección de Macron en 2017 acabó con el bipartidismo en Francia entre una izquierda moderada y la derecha. La emergencia de la ultraderecha de Marine Le Pen y la izquierda radical de Jean-Luc Mélenchon acabaron de reconfigurar el mapa.

Desde el inesperado adelanto de las legislativas de 2024, la segunda economía de la Unión Europea está dividida en tres bloques: izquierda moderada y radical; centroderecha y derecha tradicional; y ultraderecha. Los partidos empiezan a debatir sus estrategias para 2027 en función de estos bloques.

Le Pen, en el limbo

La extrema derecha conocerá el 7 de julio si la justicia confirma la condena a Marine Le Pen a cinco años de inhabilitación por malversación de fondos públicos europeos, que la alejaría de la presidencial.

Pero su partido ya prepara su plan B: Bardella, que ganó en Francia las elecciones al Parlamento Europeo de 2024 y, el domingo, celebró el "mayor avance" del RN en unas municipales.

"Estos éxitos no son el final del camino, sino el comienzo", aseguró el líder de 30 años.

Pero los analistas consultados por AFP lo relativizan. El RN consiguió imponerse en pueblos y ciudades medianas como Carcasona, pero no logró ninguna grande más allá de Perpiñán, en su poder desde 2020.

"Existe un verdadero techo de cristal en las grandes ciudades", apuntó Leridon.

Philippe, en 'pole position'

El RN no logró tejer una "unión de derechas" con el partido conservador Los Republicanos (LR), después que, en 2024, su entonces líder, Éric Ciotti, se fuera con Le Pen y abandonara el partido. Ahora es alcalde de Niza.

Desde 2022, cuando Macron perdió la mayoría, LR le ha servido de apoyo parlamentario e incluso formó parte del gobierno durante un año hasta octubre de 2025.

Aunque su líder, Bruno Retailleau, busca abrir una vía entre LFI y RN para 2027, como "primera fuerza local", algunas voces dentro de su partido piden primarias amplias que incluyan incluso al partido Reconquista (ultraderecha) para elegir a un único candidato.

Pero el vencedor del bloque centroderechista en las municipales fue Édouard Philippe. Este aliado de Macron había fiado sus ambiciones presidenciales a su reelección como alcalde de El Havre. Y ganó.

"En la derecha, Philippe podría imponerse como el posible candidato único" e incluso ganar, dijo Éric Maurice, del centro de reflexión European Policy Centre. En el sondeo publicado el domingo, figura detrás de Bardella con un 18% de votos.

La izquierda, dividida

Las municipales profundizaron el abismo abierto en la izquierda, máxime cuando los socialistas y La Francia Insumisa (LFI, izquierda radical) luchan por la hegemonía y por encabezar una candidatura única en 2027.

Pese al éxito electoral de 2024 en un frente unido junto a ecologistas y comunistas, ambos concurrieron a las municipales por separado y, en la mayoría de ciudades donde se unieron como Toulouse o Limoges, perdieron.

"La izquierda ha sido tóxica para sí misma en esta campaña", aseguró la líder ecologista Marine Tondelier, cuyo partido perdió muchas ciudades ganadas en 2020 durante la "ola verde" aunque logró conservar Lyon.

Al igual que Tondelier, el líder socialista, Olivier Faure, aboga por una unión de izquierdas en 2027, pero referentes de su partido están en contra y subrayan la victoria en París y Marsella, sin LFI.

En LFI nadie duda de que Mélenchon será de nuevo su candidato a la presidencial tras finalizar tercero en 2022. Pero desde entonces, sus polémicas recurrentes deterioraron su imagen en Francia.

"La izquierda no puede dividirse en la primera vuelta si quiere alcanzar el balotaje el año que viene. ¿Pero quién puede ser el candidato? Si es Mélenchon, probablemente perderán", apunta Maurice.