Gesto de Felipe VI ante espada de Bolívar causa ronchas en España

Madrid, España/El partido de izquierda radical Podemos, parte del gobierno de coalición de España, criticó que el rey Felipe VI no se levantara ante la espada de Simón Bolívar durante la investidura el domingo del nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, y pidió que Madrid se disculpe.

"La espada de Bolívar representa la soberanía de Latinoamérica. El rey Felipe VI ha sido el único jefe de Estado que ha permanecido sentado a su paso en la toma de posesión del nuevo presidente de Colombia. Una falta de respeto grave", tuiteó la noche del lunes Podemos, una formación abiertamente republicana y crítica de la monarquía.

Según videos de ese momento, cuando la espada del héroe independentista latinoamericano Simón Bolívar era llevada en una urna de vidrio hasta la plaza que lleva su nombre, donde tenía lugar el acto de investidura del izquierdista Petro, el rey de España se mantuvo sentado, mientras otros dignatarios se levantaban y aplaudían.

"Es inexplicable lo ocurrido y merece una disculpa", tuiteó Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y secretaria general de Podemos, socio minoritario de los socialistas en el gobierno de Pedro Sánchez.

Su antecesor al frente de Podemos, Pablo Iglesias, vicepresidente del gobierno hasta su renuncia en marzo de 2021, escribió en la red social: "Ojalá pronto a España la represente una presidenta o un presidente de la República votado por los ciudadanos".

El lado socialista de la coalición buscó este martes minimizar la polémica, que tuvo eco en algunos medios españoles.

"Yo no sé si me pasa una espada por delante, si me levante o no", dijo a la radio pública RNE el ministro de Cultura, el socialista Miquel Iceta, quien consideró que pedir que Madrid se disculpe es "absolutamente disparatado y desproporcionado".

"Son estas polémicas veraniegas y que sirven para que algunos marquen una especie de posición política, pero yo no le daría la importancia o la trascendencia que se le está dando", agregó Iceta.