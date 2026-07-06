El gobierno francés enfrenta moción de censura por su gestión de la ola de calor

El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) no apoyará la moción ni tampoco la mayoría de los diputados socialistas, en contra de la opinión de su líder Olivier Faure, por lo que no se alcanzarían los 289 votos necesarios para tumbar al gobierno.

Francia/El gobierno francés enfrenta este lunes una moción de censura, impulsada por los diputados ecologistas para denunciar su "inacción climática" días después de una histórica ola de calor, pero que carece de los apoyos suficientes para prosperar.

Los franceses vivieron su mes de junio más caluroso que hay registros, marcado por una intensa ola de calor en la segunda mitad que dejó unos 2.000 muertos, según un balance provisional, y el sur del país enfrenta actualmente una serie de incendios forestales.

Los ecologistas, apoyados por La Francia Insumisa (izquierda radical), acusan al gobierno de haber "agravado" las "vulnerabilidades del país (...) al recortar los presupuestos destinados a la adaptación" al cambio climático, como el Fondo Verde.

"Un gobierno que sabía, que desarmó al país ante el peligro, que recortó los fondos destinados a la supervivencia y que no hizo nada cuando los cuerpos caían, no puede continuar", defendió en la tribuna la diputada ecologista Marie-Charlotte Garin.

El primer ministro, el centroderechista Sébastien Lecornu, acusó a los promotores de la moción de "instrumentalizar a las víctimas" de la ola de calor y de buscar medir la relación de fuerzas entre los partidos de izquierdas, a menos de un año de la elección presidencial.

El partido ultraderechista Agrupación Nacional (RN) no apoyará la moción ni tampoco la mayoría de los diputados socialistas, en contra de la opinión de su líder Olivier Faure, por lo que no se alcanzarían los 289 votos necesarios para tumbar al gobierno.

"Compartimos (...) la indignación ante la inacción climática" del presidente Emmanuel Macron, pero los franceses esperan "soluciones antes de entrar en una crisis política", explicó el grupo socialista.

Lecornu respondió el domingo a parte de sus demandas anunciando la presentación de una proposición de ley sobre la adaptación al cambio climático, pero sin aumentar el Fondo Verde.