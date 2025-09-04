Jefe de la OTAN: Rusia no decidirá si se despliegan tropas occidentales en Ucrania

Moscú dijo este jueves que se niega a hablar de una "intervención extranjera" en Ucrania, "sea cual sea la forma".

Praga/La decisión de desplegar o no tropas occidentales en Ucrania es algo que no incumbe a Rusia, afirmó este jueves el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

"¿Por qué nos interesa lo que Rusia piense del asunto de las tropas en Ucrania? Es un país soberano. No son ellos [los rusos] quienes deciden", dijo Rutte en una conferencia sobre seguridad celebrada en Praga.

"Rusia no tiene nada que ver con esto", aseveró el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN). Y enfatizó que hay que "dejar de hacer a Putin demasiado poderoso".

Algunas naciones europeas se han mostrado dispuestas a desplegar soldados en territorio ucraniano, una vez que se ponga fin a las hostilidades y como garantía para evitar que el país sea de nuevo invadido por Rusia más adelante.

Rutte debe participar precisamente este jueves, por videoconferencia, en una reunión en París sobre las garantías de seguridad que Ucrania podría recibir una vez cesen los combates. Una de las pistas es el envío de tropas occidentales.

Francia y Reino Unido copresiden la reunión, en la que los aliados de Ucrania quieren demostrar al presidente estadounidense, Donald Trump, que están listos para dar salvaguardias a Kiev, si Washington ayuda y presiona a Moscú.