Pedro Sánchez avisa de 'horas difíciles' en la lucha contra los incendios en España, pese al fin del calor

Madrid, España/Pese a haber acabado la ola de calor que espoleó los grandes incendios forestales en España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, avisó este martes de que "quedan horas difíciles" en la lucha contra las llamas.

"A los medios de comunicación les pido, y también a los ciudadanos y ciudadanas (...) que extremen las precauciones, que no nos confiemos, que quedan momentos críticos, que quedan horas difíciles", dijo Sánchez.

El dirigente socialista se dirigió a la prensa tras visitar el centro de mando de un operativo contra un incendio en Extremadura, una región del oeste del país que es una de las más afectadas.

Se trata de la segunda visita de Sánchez a la zona de incendios, y, como en la primera, el domingo en Galicia, planteó de nuevo la necesidad de alcanzar "un pacto de Estado frente a la emergencia climática".

"Cada año se agrava la emergencia climática, cada año es más recurrente y cada año se aceleran los efectos de esta emergencia climática", en particular "en la península ibérica", argumentó el mandatario.

Tras dieciséis días en que los 40 ºC fueron la norma en muchos lugares del país, este martes las temperaturas bajaron en toda España y la humedad aumentó en muchos lugares, lo que debería facilitar el trabajo de los bomberos, apoyados por soldados y bomberos procedentes de muchos otros países.

"Evolución favorable"

Al reducir la humedad del aire, de la vegetación y del suelo, y al bajar el umbral para que un material se inflame, las olas de calor convierten la vegetación en un combustible extremadamente inflamable, lo que complica aún más el control y la extinción de los incendios. Por ello, el fin el lunes de la ola de calor mejora las posibilidades de estabilizar los incendios y detener su propagación.

Para la extinción total quedan semanas, estiman las autoridades, y tres regiones de la mitad occidental del país, Galicia, Castilla y León y Extremadura, siguen luchando contra enormes incendios que han quemado decenas de miles de hectáreas en menos de dos semanas.

"La evolución es favorable en todos los incendios" desde este martes, dijo a la prensa el presidente regional de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, resaltando que hasta ahora se han vivido "unas circunstancias meteorológicas absolutamente excepcionales".

"Ahora mismo estamos yendo a intentar la estabilización, [pero] estamos muy lejos de la misma", faltan "muchos días", afirmó el consejero regional de Presidencia de Extremadura, Abel Bautista, a la televisión pública TVE.

Según los datos del satélite europeo Copernicus, desde principios de año se han calcinado en España unas 373.000 hectáreas, una cifra en constante aumento que ya supone un récord anual para el país desde que el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS) comenzó a recopilar estos datos en 2006.

Decenas de pueblos y sus miles de vecinos han tenido que ser evacuados, hay decenas de carreteras cortadas y el tráfico en tren de Madrid a Galicia está interrumpido.

Muchos de los incendios son el resultado de rayos durante tormentas secas, sin agua, pero también se sospecha que algunos fueron provocados. Así, 32 personas fueron detenidas en relación con los incendios y hay 188 investigaciones abiertas, informó este martes el ministerio de Interior en la red social X.