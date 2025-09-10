Fallece migrante haitiana detenida en Santo Domingo

Pese a ser atendida por un equipo médico, la mujer falleció cuando iba a ser trasladada a un hospital, agrega la versión oficial.

Una mujer haitiana que estaba detenida por su condición de migrante irregular en República Dominicana falleció este martes de un paro respiratorio en un centro del gobierno, informaron autoridades.

La migrante falleció este martes tras sufrir un paro cardiorrespiratorio mientras estaba internada en el Centro de Retención de Haina, el más importante del país, al suroeste de Santo Domingo, donde esperaba para ser deportada.

Gedilia Lonzandieu, de 36 años, manifestó sentirse mal a su llegada al centro. Allí fue atendida y alimentada, pero presentó crisis de ansiedad, palidez, sudoración y signos de deshidratación, según la Dirección General de Migración.

Migración lamentó "profundamente este acontecimiento" y señaló "su disposición de colaborar" con las investigaciones del caso.

El gobierno de República Dominicana ha informado que deporta un promedio de 30.000 haitianos por mes desde que endureció su ya implacable política migratoria en octubre pasado.

El presidente Luis Abinader encabeza la cruzada contra la migración ilegal de haitianos: multiplicó las redadas y expulsiones, cerró la emisión de visas y reforzó la presencia militar en la frontera, donde además levantó un muro divisorio.

El Proyecto de Detención Global, una ONG con sede en Suiza, ha reportado quejas y testimonios sobre las condiciones del "infame Centro de Retención Haina", donde se han denunciado "condiciones deplorables, hacinamiento, tratos abusivos y corrupción".