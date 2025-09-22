Francia y varios países reconocen el 'Estado de Palestina' desde el podio de la ONU

Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra también dieron el paso formal de reconocer el Estado de Palestina el lunes durante esta reunión que se realizó sin la presencia de Israel ni de Estados Unidos.

Francia y varios otros países reconocieron oficialmente el lunes el "Estado de Palestina" desde el podio de la ONU, un gesto con miras a alcanzar la paz entre israelíes y palestinos, que, aunque histórico, sigue siendo principalmente simbólico.

"Francia reconoce hoy el Estado de Palestina", "por la paz entre los pueblos israelí y palestino", declaró solemnemente el presidente francés, Emmanuel Macron, entre aplausos, en una conferencia centrada en la solución de dos Estados.

La cita en la sede de la ONU en Nueva York tuvo lugar en el marco de la Asamblea General anual de las Naciones Unidas, que se realiza desde esta semana y estará dominada por la guerra en Gaza.

"Ha llegado la hora de detener la guerra, los bombardeos en Gaza, las masacres y la huida de las poblaciones. (...) Ha llegado la hora de la paz, porque estamos a punto de no poder lograrla", insistió Macron.

Sin embargo, afirmó que Francia no abriría una embajada en un Estado palestino hasta que hubiera un alto el fuego en Gaza y fueran liberados todos los rehenes israelíes retenidos allí desde hace casi dos años, cuando el ataque del movimiento islamista palestino Hamás a Israel desencadenó la guerra en ese enclave.

Bélgica, Luxemburgo, Malta, Mónaco y Andorra también dieron el paso formal de reconocer el Estado de Palestina el lunes durante esta reunión que se realizó sin la presencia de Israel ni de Estados Unidos.

Al igual que Israel, que denunció esta decisión, ya formalizada el domingo por Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal, Estados Unidos también denunció el reconocimiento.

El presidente Donald Trump, principal aliado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, "considera que reconocer al Estado de Palestina es una recompensa para Hamás", explicó su portavoz, Karoline Leavitt.

Francia inició esta cumbre, copresidida con Arabia Saudita, sobre el futuro de la solución de dos Estados, uno israelí y otro palestino, tras meses de intensa labor diplomática para reunir al mayor número posible de países e intentar forjar un plan de paz.

Esto permitió la adopción, por abrumadora mayoría de la Asamblea General de la ONU, de un texto que apoya un futuro Estado palestino, pero excluye inequívocamente al movimiento islamista Hamás, una condición exigida por muchos países occidentales.

"Ningún papel" para Hamás

El presidente palestino Mahmud Abás, a quien Estados Unidos le negó la visa y habló por videoconferencia, también enfatizó este compromiso.

"Hamás no tendrá ningún papel en el gobierno. Hamás y otras facciones deben entregar sus armas a la Autoridad Palestina", dijo, antes de condenar también los atentados del 7 de octubre de 2023.

Ahora, al menos 151 de los 193 estados miembros de la ONU reconocen al Estado de Palestina, según la AFP.

El ministro de Asuntos Exteriores saudita, Faisal bin Farhan, instó a todos los demás países a dar un "paso histórico similar".

De momento, los palestinos mantienen su estatus de Estado observador en la ONU, cuya membresía plena está bloqueada por Estados Unidos.

"El Estado de Palestina debe ser miembro de la ONU", subrayó el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, un acérrimo crítico de Israel.

España, junto con Irlanda y Noruega, ya reconoció el Estado palestino en mayo.

Alemania, por su parte, no considera el reconocimiento a corto plazo, ni tampoco Italia, donde el lunes se produjeron manifestaciones en todo el país para "denunciar el genocidio en Gaza".

"Eliminación" de la vida palestina

Algunos diplomáticos temen represalias israelíes.

Netanyahu reiteró el domingo que no habrá un Estado palestino y amenazó con extender la colonización en Cisjordania.

"No deberíamos sentirnos intimidados por el riesgo de represalias" de Israel, dijo el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, en una entrevista con AFP el viernes, refiriéndose a la guerra en Gaza y a la "anexión progresiva de Cisjordania".

En este contexto, el discurso de Netanyahu ante la Asamblea General de la ONU el viernes es muy esperado, al igual que el de Trump el martes.

Para Max Rodenbeck, del International Crisis Group, cualquier esfuerzo por apoyar los derechos palestinos es "bienvenido", pero sin "medidas concretas", ese reconocimiento corre el riesgo de "desviar la atención de la realidad: la acelerada eliminación de la vida palestina en su patria".

El ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 en territorio israelí causó la muerte de 1.219 personas, en su mayoría civiles, según datos oficiales.

Al menos 65.062 palestinos, en su mayoría civiles, han muerto a causa de las represalias israelíes en la Franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del gobierno de Hamás, que tomó el poder en 2007 en ese territorio.