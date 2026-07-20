Francia ultima la prohibición de las redes sociales a los menores de 15 años

Paris, Francia/El Parlamento francés se dispone a prohibir el martes las redes sociales a los menores de 15 años, después que diputados y senadores se pusieran de acuerdo este lunes sobre el dispositivo que plasmará esta medida que avanza en el mundo.

El presidente francés, Emmanuel Macron, quiere convertir la protección de los menores en las redes sociales y la regulación del tiempo ante las pantallas en uno de los hitos de su segundo mandato, que termina en mayo de 2027.

"Mañana [martes], Francia será el primer país de Europa en instaurar una mayoría digital para proteger mejor a nuestros niños en línea", se felicitó en la red social X la ministra delegada de Sector Digital, Anne Le Hénanff.

El gobierno quiere aplicar esta prohibición a partir de septiembre, cuando los alumnos regresen a las aulas tras las vacaciones. El Reino Unido aprobó una medida similar para los menores de 16 años, pero entrará en vigor a inicios de 2027.

La Asamblea Nacional (cámara baja) y el Senado (cámara alta) franceses votarán el martes la última versión de la ley, después de ponerse de acuerdo este lunes sobre qué mecanismo usar para aplicar la prohibición.

Siete senadores y siete diputados acordaron de forma general "prohibir a los menores" de 15 años el "acceso a un servicio de red social en línea", salvo excepciones como las enciclopedias online.

Los parlamentarios optaron así por la formulación de la Asamblea Nacional, según varias fuentes parlamentarias, frente a la propuesta del Senado, que abogaba por crear una "lista negra" de plataformas prohibidas.

La senadora centrista Catherine Morin-Desailly reconoció que esta última opción hubiera requerido más tiempo para poner en marcha la prohibición.

El texto también incluye prohibir los celulares en los liceos, como ya ocurre en las escuelas y en los centros de primer ciclo de secundaria.

La presión sobre los políticos europeos para que actúen aumentó desde que Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir las redes sociales a los menores de 16 años.

La semana pasada, la Comisión Europea anunció que contempla establecer un acceso "progresivo y gradual" de niños y adolescentes a las plataformas digitales.