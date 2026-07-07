Fuertes tormentas y vientos matan a 15 personas en China

La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido, según la agencia estatal Xinhua.

Pekín, China/Fuertes vientos y tormentas con rayos mataron al menos a 15 personas en el centro y sur de China, cuyo presidente Xi Jinping llamó a ayudar a los afectados, informó el martes la prensa estatal.

La provincia central de Hubei fue golpeada por un fenómeno climático severo que se cobró la vida de 11 personas y dejó un desaparecido, según la agencia estatal Xinhua.

Otras cuatro personas murieron en la región sureña de Guanxi, también golpeada por lluvias e inundaciones, que dejaron ocho desaparecidos y más de 50.000 evacuados, indicó la televisión estatal CCTV.

Xi Jinping llamó a realizar "todos los esfuerzos posibles" para llevar a cabo operaciones de rescate en las zonas afectadas, "atender a los heridos y reubicar a los residentes afectados", añadió.

"La extensión de los daños se está verificando y las operaciones de rescate están en marcha", señaló CCTV.

Los desastres naturales son comunes en China, sobre todo el verano, cuando algunas regiones enfrentan intensos aguaceros mientras otras arden bajo el sol.

Los científicos advierten que la intensidad y frecuencia de los fenómenos climáticos extremos aumentará conforme el planeta se caliente debido a las emisiones de los combustibles fósiles.