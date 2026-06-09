Gobierno de Kast reconoce que Chile no logrará equilibrio fiscal prometido

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5% y la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado).

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast reconoció el martes que Chile no alcanzará el equilibrio fiscal prometido y terminará su administración con un déficit de un 1,5% del PIB.

Chile terminó el 2025 con un déficit del 3,6%, cifra que Kast le atribuye al gobierno del izquierdista Gabriel Boric, por no haber cumplido sus metas de déficit por tres años consecutivos.

En la presentación de un decreto de política fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que reducirían el déficit progresivamente los próximos años "para llegar a un 1,5% en 2030", lejos del equilibrio fiscal que habían prometido en campaña.

"Siempre imaginamos que (la situación) podía ser algo más compleja, pero no en la magnitud que lo encontramos", aseguró Quiroz a la prensa.

Otra de las metas propuestas es que la deuda pública no supere el 45% del PIB en los próximos años. En 2025 cerró en 41,5%.

Al inicio de su gobierno, Kast impulsó un plan de recortes en los gastos corrientes en ministerios e hizo un ajuste drástico en un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó sus precios hasta en 60%.

En paralelo, el gobierno presentó una megarreforma económica al Congreso para impulsar el crecimiento. Su principal medida es una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas, para llevarlo del 27% al 23%, el promedio de los países desarrollados.

Según Kast, la meta es que al término de su mandato en 2030 el desempleo caiga al 6,5% y la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado).