Gobierno de Kast reconoce que Chile no logrará equilibrio fiscal prometido

El gobierno también discute en el Congreso una megarreforma económica para impulsar el crecimiento con una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas.

El gobierno del ultraderechista José Antonio Kast reconoció el martes que Chile no alcanzará el equilibrio fiscal prometido y terminará su administración con un déficit de un 1,5% del PIB, mientras su popularidad va en descenso.

En la presentación de un decreto de política fiscal, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, dijo que reducirían el déficit progresivamente los próximos años desde el 3,6% del PIB al "1,5% en 2030".

Es un giro respecto de la promesa inicial de Kast de reducir el gasto y equilibrar las cuentas fiscales.

El cambio se produce en medio de una caída de su popularidad. Según la firma Cadem, su aprobación cayó desde un 57% al 43% en apenas tres meses.

En ese periodo, Kast disminuyó los gastos de los ministerios e hizo un drástico ajuste a un fondo para amortiguar la volatilidad de los combustibles, que disparó los precios y aumentó el costo de la vida.

Según la encuesta Criteria, un tercio de los chilenos cree que la economía empeorará en los próximos meses.

El gobierno de Kast le atribuye la "compleja situación" al expresidente izquierdista Gabriel Boric, por no haber cumplido sus metas de déficit por tres años consecutivos.

"Siempre imaginamos que (la situación) podía ser algo más compleja, pero no en la magnitud que lo encontramos", dijo Quiroz a la prensa.

El gobierno también discute en el Congreso una megarreforma económica para impulsar el crecimiento con una rebaja gradual del impuesto a la renta de las empresas.

La meta es que al término de su mandato la economía crezca alrededor del 4% anual (desde el 2,5% del año pasado).