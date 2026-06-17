Gobierno prorroga por seis meses el precio máximo de venta de agua embotellada en Herrera y Los Santos

La regulación busca evitar aumentos injustificados de precios y posibles prácticas de acaparamiento, garantizando que la población pueda adquirir este recurso esencial en medio de la emergencia.

El Órgano Ejecutivo prorrogó por un periodo de seis meses la vigencia del decreto que establece temporalmente un precio tope o máximo de venta al por menor de agua embotellada en diversas presentaciones, aplicable en las provincias de Herrera y Los Santos.

La medida quedó establecida mediante el Decreto Ejecutivo No. 10 del 12 de junio de 2026, publicado en Gaceta Oficial, y busca mantener condiciones de acceso a este producto ante la situación que atraviesan ambas provincias debido a la crisis hídrica registrada en la región.

El decreto extiende la vigencia del Decreto Ejecutivo No. 24 del 12 de junio de 2025, que había fijado inicialmente la regulación de precios del agua embotellada como una medida temporal. La nueva disposición tendrá efecto a partir del 14 de junio de 2026 y se mantendrá por seis meses.

De acuerdo con el documento oficial, el Ejecutivo tomó esta decisión debido a que el agua continúa sin ser apta para consumo humano en algunas áreas, lo que ha generado una demanda extraordinaria de agua embotellada en Herrera y Los Santos.

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Además, la norma señala que la regulación busca evitar aumentos injustificados de precios y posibles prácticas de acaparamiento, garantizando que la población pueda adquirir este recurso esencial en medio de la emergencia.

La decisión se fundamenta en las facultades otorgadas al Estado para intervenir temporalmente en la regulación de precios de determinados bienes y servicios, según establecen la Constitución Política y la Ley 45 de 2007.

Las autoridades indicaron que la continuidad de esta medida permitirá brindar mayor protección a los consumidores mientras se mantienen las condiciones que originaron la regulación.