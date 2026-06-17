Unachi: Contralor confirma pago de planilla, pero advierte que la crisis continuará hasta fin de año

Panamá/Tras semanas de incertidumbre y reclamos por atrasos salariales, los más de 2,000 funcionarios de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) comenzaron a recibir los pagos correspondientes a las quincenas pendientes, anunció el contralor general de la República, Anel Flores.

De acuerdo con el contralor, el desembolso se logró luego de coordinaciones entre la Contraloría, el Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Educación.

Lo que sí tengo una gran noticia es que hoy estamos pagando la planilla para todos esos 2,000 y tantos colaboradores que trabajan ahí. Se hizo un esfuerzo con el Ministerio de Economía y Finanzas, el Meduca y obviamente nosotros estamos muy vigilantes de que eso se dé lo más pronto posible”, manifestó Flores.

El contralor indicó que desde horas de la mañana comenzaron a procesarse los pagos mediante cheques y transferencias bancarias.

Sin embargo, advirtió que el problema financiero que enfrenta la casa de estudios superiores no desaparecerá con este desembolso.

Eso se va a corregir y estamos en ese proceso buscando los recursos dentro del Meduca y dentro del Estado para hacerle frente a lo que viene del año, porque esto no es un problema que termina hoy”, señaló.

Flores reconoció que la falta de presupuesto de la universidad continuará representando un desafío durante el resto del año.

“La falta de dinero y presupuesto que tiene la Unachi no es un problema de hoy, esto nos va a seguir afectando hasta la finalización del año”, afirmó.

Ante este panorama, el jefe de la Contraloría planteó la necesidad de introducir cambios en la estructura administrativa de la institución.

Sí, hay que hacer cambios estructurales en esa organización, porque consideramos que hay que bajar el gasto de funcionamiento en pro de que dejemos una mejor educación para la provincia de Chiriquí”, expresó.

Las declaraciones del contralor se producen luego de las manifestaciones de estudiantes y funcionarios, quienes habían advertido que los retrasos salariales podrían afectar el desarrollo normal de las actividades académicas.

Cabe señalar que, esta es la 56.ª de la OEA y será la tercera ocasión en que Panamá alberga este importante encuentro hemisférico. Las dos ediciones anteriores se realizaron en 1996 y 2007, consolidando al país como una de las sedes recurrentes de este foro regional.

Con información de Jorge Quirós.