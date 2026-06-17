Realizan caracterización de roedores en Montijo para fortalecer vigilancia contra el hantavirus

El objetivo es ampliar los conocimientos del equipo técnico sobre el comportamiento de los roedores, su hábitat y la relación que mantienen con la transmisión del virus.

Con el propósito de identificar las especies de roedores presentes en la región y reforzar las medidas de vigilancia epidemiológica, el Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud (ICGES), en conjunto con el Ministerio de Salud (MINSA), desarrolla una jornada de caracterización de roedores en el distrito de Montijo, provincia de Veraguas.

La actividad cuenta con la participación de especialistas del Instituto Gorgas y personal técnico de la Región de Salud de Veraguas, quienes realizan trabajos de campo enfocados en la identificación de especies de roedores y la recopilación de datos científicos que permitan fortalecer las estrategias de prevención y control del hantavirus. La jornada se extenderá durante toda la semana.

Blas Armien, representante del Instituto Conmemorativo Gorgas, explicó que esta iniciativa forma parte de un proceso de investigación y capacitación dirigido al personal regional de Control de Vectores, con énfasis en los factores ecológicos relacionados con la enfermedad.

Según detalló, el objetivo es ampliar los conocimientos del equipo técnico sobre el comportamiento de los roedores, su hábitat y la relación que mantienen con la transmisión del virus, información clave para mejorar las acciones de prevención en las comunidades.

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El área sur de Veraguas, que incluye los distritos de Soná, Las Palmas, Montijo y Mariato, es considerada una zona endémica para el hantavirus, por lo que requiere una vigilancia constante. En esta provincia se han registrado casos desde 2003 y actualmente se cuenta con los tres elementos fundamentales para el estudio de la enfermedad: la presencia de roedores que actúan como reservorios, la identificación del virus y la detección de casos en humanos.

La investigación permitirá fortalecer las capacidades del personal de salud y generar mayor conocimiento sobre las especies involucradas en la transmisión del hantavirus.

Así mismo, se destacó que el trabajo conjunto entre el Instituto Gorgas y el Minsa representa una oportunidad importante para la Región de Salud de Veraguas, ya que permitirá obtener información actualizada sobre las poblaciones de roedores en la provincia y mejorar las estrategias de prevención frente a enfermedades zoonóticas.