El gobierno de Trump solicitará la publicación de documentos judiciales del caso Epstein

Washington, Estados Unidos/El gobierno de Donald Trump afirmó que solicitará este viernes la publicación de transcripciones del proceso contra Jeffrey Epstein, después de que el presidente estadounidense amenazara con demandar a The Wall Street Journal por reportar que envió una carta al delincuente sexual.

La fiscal general Pam Bondi informó que el Departamento de Justicia pedirá al tribunal que levante el secreto y publique las transcripciones del gran jurado, en un momento en que la relación entre Trump y Epstein está en el foco de la opinión pública.

El diario The Wall Street Journal publicó un artículo sobre una carta con el dibujo de una mujer desnuda enviada supuestamente por el mandatario republicano a Epstein en 2003.

El gobierno de Trump enfrenta críticas de la base conservadora que lo acusa de encubrir detalles escabrosos de los delitos de Epstein para proteger a millonarios y a las élites.

El artículo dice que la nota dirigida a Epstein con la firma de Trump era parte de una colección de mensajes para el 50 cumpleaños del financiero, hallado muerto en prisión en 2019 cuando aguardaba su juicio por cargos de tráfico sexual.

A la editora en jefe de The Wall Street Journal, Emma Tucker, "se le dijo directamente a través de (la secretaria de prensa de la Casa Blanca) Karoline Leavitt, y por el presidente Trump, que la carta era FALSA", escribió Trump en su red Truth Social.

"Aún así, publican de todos modos una historia falsa, maliciosa y difamatoria", agregó.

"El presidente Trump demandará a The Wall Street Journal, NewsCorp, y al señor (Rupert) Murdoch pronto. La prensa tiene que aprender a decir la verdad", escribió.

Luego, Trump solicitó a la fiscal general que entregara cualquier testimonio pertinente ante el gran jurado en el caso Epstein, "sujeto a la aprobación del tribunal".

Bondi anunció en las redes sociales que el Departamento de Justicia solicitará este viernes la desclasificación de los documentos, algo incierto dada la estricta confidencialidad que rige sobre las transcripciones del gran jurado.

"Yo no hago dibujos de mujeres"

La presunta carta, que Trump niega haber escrito, es subida de tono, al igual que otras de la colección, según el diario. Contiene varias líneas de texto mecanografiado dentro del contorno de una mujer desnuda dibujado con marcador.

"La firma del futuro presidente es un 'Donald' garabateado bajo la cintura de la mujer, imitando vello púbico", reportó el medio.

"La carta termina: 'Feliz Cumpleaños, y que cada día sea otro maravilloso secreto'", según el artículo.

Trump negó haber escrito esa carta o haber hecho el dibujo: "Esto es una falsedad", declaró Trump.

"Yo no hago dibujos de mujeres", dijo. "No es mi lenguaje, no son mis palabras".

Murdoch, quien controla la empresa global de medios NewsCorp, estuvo en el palco de Trump el domingo en el estadio MetLife, a las afueras de Nueva York, para la final de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

"Le dije a Rupert Murdoch que era una Estafa, que no debería publicar esta Historia Falsa", escribió Trump en su red social y amenazó con demandarlo a él y al periódico.

Dentro del imperio mediático de Murdoch destaca también la cadena Fox News, la favorita de los conservadores estadounidenses y alabada recurrentemente por Trump, que incluso fichó a algunos de sus presentadores para su gobierno.

El lastre de Epstein

El escándalo Epstein está lastrando la relación entre Trump y parte de sus seguidores, a quienes el republicano incluso llamó "estúpidos" por creer que hay una conspiración.

El adinerado financiero estadounidense, que ya se había declarado culpable de otros delitos sexuales, fue encontrado muerto en su celda tras ser acusado de tráfico de jóvenes y menores de edad.

La extrema derecha está convencida de que hay una lista secreta con los nombres de los clientes de Epstein y que el magnate fue asesinado en prisión como parte de una conspiración.

Un memorando del Departamento de Justicia y la policía federal (FBI) dice que carecen de pruebas sobre una "lista de clientes" o chantajes a personalidades poderosas.

Confirmaron que Epstein se suicidó y dijeron que no proporcionarán más información sobre el caso.

Esto podría cambiar si se publican los testimonios o las pruebas del gran jurado.