Hallan dos niños muertos dentro de un auto en plena ola de calor en Francia

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, indicaron las autoridades.

Francia/Dos hermanos de 2 y 4 años fueron hallados muertos este lunes por la tarde dentro del auto de su familia en un aparcamiento residencial de Carpentras, en el sureste de Francia, en plena ola de calor, indicó la fiscalía.

"Las causas de la muerte están por determinar, pero la principal pista es la ola de calor", indicó a AFP la fiscal de Carpentras, Hélène Mourges.

La madre de los niños fue atendida por los servicios de emergencia y aún no ha prestado declaración, precisó la representante del ministerio público.

Los bomberos indicaron a AFP que descubrieron "a dos niños en parada cardiorrespiratoria tras haber recibido una llamada hacia las 13H20 horas".

La mitad de Francia se encuentra este lunes en alerta roja por ola de calor, cuya "intensidad" excepcional recuerda a la de 2003, cuando murieron cerca de 15.000 personas, según el servicio meteorológico Météo Francia.

Aunque Carpentras está en alerta naranja, Météo France anunció temperaturas de hasta 39ºC en esta localidad.

El domingo, tres personas mayores fallecieron en sus domicilios en el suroeste de Francia debido a las altas temperaturas, indicaron las autoridades.

Al menos otras 13 personas se ahogaron durante el fin de semana en Francia, según Protección Civil.