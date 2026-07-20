Irán afirma que enfrenta una guerra total contra EEUU

Estados Unidos asegura que sus operaciones están dirigidas contra objetivos militares, mientras que Irán acusa a Washington de atacar localidades civiles, especialmente en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

Irán afirmó este lunes que enfrenta una "guerra a gran escala" contra Estados Unidos, que amplió los bombardeos al centro y el este de la república islámica.

El conflicto se expandió por Oriente Medio. Además de los ataques iraníes contra países del Golfo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, los rebeldes hutíes de Yemen anunciaron un cerco a los puertos sauditas.

"La realidad es que hoy la República Islámica de Irán está inmersa en una guerra a gran escala", declaró el presidente iraní, Masud Pezeshkian, tras la novena noche consecutiva de bombardeos estadounidenses.

Esta nueva oleada de ataques dejó un muerto y varios heridos en Tabriz, en el noroeste del país, a más de 1.000 kilómetros del Golfo, según las autoridades locales.

El alcance de los bombardeos estadounidenses se ha extendido al centro y este de Irán, mucho más allá de las regiones del sur donde inicialmente se concentraron los ataques tras la reanudación de las hostilidades el 7 de julio.

Estados Unidos asegura que sus operaciones están dirigidas contra objetivos militares, mientras que Irán acusa a Washington de atacar localidades civiles, especialmente en Bushehr, donde se encuentra la única central nuclear en funcionamiento del país.

La central de Darkhovin, que aún está en construcción, también fue alcanzada, según las autoridades iraníes.

El presidente estadounidense, Donald Trump, advirtió que Irán pagará "muchas veces más" por cada soldado estadounidense que mate, después de que tres militares fallecieran en los últimos días: dos en un ataque contra una base en Jordania el viernes y otro el domingo durante la destrucción de municiones sin explotar procedentes de un dron en el norte de Irak.

En total, 17 militares estadounidenses han muerto desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

Del lado iraní, el último balance oficial, publicado el viernes, reporta 50 muertos y más de 500 heridos desde la reanudación de los combates a principios de julio.

Un protocolo de acuerdo firmado entre Irán y Estados Unidos el 17 de junio, que buscaba abrir un proceso de negociaciones de paz, quedó sin efecto tras el reinicio de las hostilidades entre ambos países, enfrentados por el control del estrecho de Ormuz.

Esfuerzos diplomáticos

En represalia, Teherán volvió a atacar este lunes a Kuwait y Baréin, aliados de Washington, mientras aseguró que mantiene conversaciones con Estados Unidos a través de mediadores.

"El aparato diplomático ha estado activo estos últimos días", afirmó el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baqai, durante una rueda de prensa en Teherán.

El ministro del Interior iraní, Eskandar Momeni, tenía previsto viajar este lunes a Pakistán, uno de los países mediadores junto con Catar y Omán, según una fuente del ministerio citada por AFP.

Durante la tarde, Kuwait informó que enfrentaba nuevos bombardeos iraníes. Por su parte, los Guardianes de la Revolución aseguraron haber atacado bases estadounidenses en Baréin, mientras que en la capital de Jordania se activaron las sirenas antiaéreas.

"Proteger el transporte marítimo"

Irán advirtió este lunes que está dispuesto a "tomar las medidas necesarias" para garantizar su soberanía y evitar que el estrecho de Ormuz sea utilizado para "amenazar la seguridad y los intereses" de la república islámica.

Esta vía estratégica, por donde antes de la guerra transitaba una quinta parte del comercio mundial de hidrocarburos, permanece nuevamente bloqueada por Irán desde la reanudación de las hostilidades con Estados Unidos, que también volvió a imponer un cerco a los puertos iraníes.

El bloqueo ha impulsado un aumento en los precios del petróleo y el barril de Brent del mar del Norte cotiza alrededor de 88 dólares.

La agencia británica de seguridad marítima UKMTO informó este lunes que dos buques fueron atacados en el Golfo: uno frente a Emiratos Árabes Unidos y otro frente a las costas de Omán.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, instó el domingo a la comunidad internacional a unirse a Washington para "proteger el transporte marítimo" en el estrecho de Ormuz.