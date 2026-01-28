Irán promete responder a cualquier ataque de EEUU, pero abre la puerta al diálogo nuclear

El canciller iraní, Abás Araqhchi, advirtió en X que el país mantiene "el dedo en el gatillo" para responder de "manera inmediata y contundente" a cualquier agresión.

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán advirtió este miércoles que sus fuerzas responderán con contundencia ante cualquier operación militar de Estados Unidos, pero no descartó un nuevo acuerdo sobre el programa nuclear de Teherán, después de que Donald Trump advirtiera que "el tiempo se acaba" para negociar.

Trump tiene 10 buques de guerra desplegados en Oriente Medio tras la reciente llegada del portaaviones "USS Abraham Lincoln" a la región y no descarta un nuevo ataque a Irán después de la brutal represión de las protestas antigubernamentales.

En junio Estados Unidos apoyó y se sumó a la guerra de 12 días entre Irán e Israel.

Araqhchi utilizó un lenguaje muy similar al de Trump, que incluye muchas frases en mayúsculas, para mencionar la posibilidad de llegar a un nuevo acuerdo nuclear para aplacar las fricciones.

"Al mismo tiempo, Irán siempre ha acogido favorablemente un ACUERDO NUCLEAR mutuamente beneficioso, justo y equitativo, en igualdad de condiciones y libre de coerción, amenazas e intimidación, que garantice los derechos de Irán a la tecnología nuclear PACÍFICA y asegure que NO haya ARMAS NUCLEARES", añadió.

El canciller reiteró que el programa nuclear de Irán tiene fines civiles, desestimando las acusaciones de los países occidentales de que Teherán busca fabricar una bomba atómica.

Por otro lado, Ali Shamkani, asesor del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, se expresó en un tono más contundente y lanzó advertencias hacia Israel.

"Cualquier acción militar, procedente de Estados Unidos, de cualquier origen y a cualquier nivel, se considerará el inicio de una guerra, y la respuesta será inmediata, total y sin precedentes, dirigida al corazón de Tel Aviv y a todos los partidarios del agresor".

Un oficial de las fuerzas navales de los Guardianes de la Revolución, amenazó con un bloqueo del estrecho de Ormuz, un paso clave para el transporte mundial de petróleo y gas natural licuado.

"El tiempo se acaba"

En su red Truth Social, Trump no menciona las protestas que se han saldado con más de 6.000 muertos, según una oenegé, pero afirma que Irán tiene que negociar un acuerdo sobre su programa nuclear.

"Esperamos que Irán se siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo para todas las partes- NO ARMAS NUCLEARES- ", escribió.

"El tiempo se acaba", agregó Trump, que mencionó los ataques de Estados Unidos contra instalaciones nucleares en Irán el año pasado. "El próximo será mucho peor", advirtió.

El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, estimó en el Senado que el "régimen" iraní "probablemente esté más débil que nunca".

Días "contados"

El canciller alemán Friedrich Merz también coincidió en que el régimen iraní tiene los días "contados", un mes después del comienzo de un movimiento de protesta reprimido a sangre y fuego.

La Agencia de Noticias de Activistas por los Derechos Humanos (HRANA), con sede en Estados Unidos, afirmó haber verificado 6.221 muertos, en su mayoría manifestantes alcanzados por disparos de las fuerzas de seguridad. El grupo añadió que al menos 42.324 personas han sido detenidas e investiga otros 17.091 posibles decesos.

Según analistas, Washington podría atacar instalaciones militares o llevar a cabo golpes selectivos contra el liderazgo del ayatolá Alí Jamenei, en un intento por derrocar el sistema que gobierna Irán desde la revolución islámica de 1979 que derrocó al sah.

Teherán intenta recabar apoyo.

"Llevar a cabo la diplomacia mediante amenazas militares no puede ser eficaz ni útil", declaró Araqchi en televisión.

Turquía aconsejó a Estados Unidos dialogar, Egipto pidió obrar "para la desescalada" y Arabia Saudita prometió a Teherán que no permitirá que se lancen ataques contra la República Islámica desde su territorio.

"Aventura militar"

El jeque catarí Mohamed bin Abdulrahman Al Thani abogó por "reducir la escalada y lograr soluciones pacíficas", según su Ministerio de Exteriores.

China también pidió moderación.

"El uso de la fuerza no puede resolver los problemas. Cualquier aventura militar solo empujará a la región a un abismo de imprevisibilidad", afirmó Fu Cong, embajador de China ante las Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad de la ONU.

Paralelamente, en Teherán periodistas de AFP vieron nuevas vallas publicitarias que muestran a Irán atacando un portaaviones estadounidense y consignas de Jamenei contra Washington.

Según los activistas de HRANA la represión continúa, con fuerzas de seguridad que registran hospitales en busca de manifestantes heridos y con "confesiones forzadas" difundidas por la televisión estatal.