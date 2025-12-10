Maduro debe 'renunciar a su cargo', dice presidente del Comité Noruego del Nobel

En el discurso de Machado leído por su hija, la opositora venezolana denunció "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

El presidente del Comité Noruego del Nobel instó este miércoles al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a aceptar los resultados de las elecciones de 2024 y renunciar a su cargo, durante la entrega del Nobel de la Paz a la opositora María Corina Machado, ausente.

"Señor Maduro: Debe aceptar los resultados electorales y renunciar a su cargo", dijo Jørgen Watne Frydnes antes de ser interrumpido por un aplauso del público en la Municipalidad de Oslo.

"Debe sentar las bases para una transición pacífica hacia la democracia. Porque esa es la voluntad del pueblo venezolano. María Corina Machado y la oposición venezolana han encendido una llama que ninguna tortura, ninguna mentira y ningún miedo podrán apagar", continuó.

Este miércoles, Ana Corina Sosa Machado, hija de la opositora María Corina Machado, recibió el premio Nobel de la Paz, en representará de su madre que no pudo llegar a la ceremonia de entrega que se realiza en Oslo.

La ausencia de Machado fue confirmada la noche del martes cuando crecía la incertidumbre sobre su paradero y si asistiría o no a la ceremonia.

En el discurso de Machado leído por su hija, la opositora venezolana denunció "el terrorismo de Estado" del gobierno de Nicolás Maduro y afirmó que hay que "estar dispuestos a luchar por la libertad", en su discurso de aceptación del Nobel de la Paz, leído por su hija.

Aludiendo a los secuestros de personas, las torturas y la persecución de opositores, Machado denunció los "crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas" y un "terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo".

"Si queremos tener democracia, debemos estar dispuestos a luchar por la libertad", agregó en su discurso, que leyó su hija Ana Corina Sosa Machado, quien recogió el galardón en su nombre porque no llegó a tiempo a Oslo para participar en la ceremonia.