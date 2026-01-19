Manifestantes protestaron en Davos contra el Foro Económico Mundial y Trump

Davos solo autorizó una reunión de 300 personas, y por ello únicamente algunos de los manifestantes se unieron a la manifestación organizada por la Juventud Socialista Suiza el domingo, bajo el lema "No WEF - Stop Trump".

Suiza/Unas 300 personas participaron este domingo en una manifestación autorizada en Davos, en la región alpina de Suiza, que acoge esta semana el Foro Económico Mundial (WEF), con Donald Trump como principal estrella.

"Siempre ha habido una especie de foso en el Foro Económico Mundial, pero quizá este año se haya agravado un poco más, por la participación de personas como Trump", dijo a AFP Nathalie Ruoss, vicepresidenta de la Juventud Socialista Suiza.

El Foro "es el lugar donde las personas más poderosas y ricas del mundo se reúnen para discutir nuestro futuro, tomar decisiones, por ejemplo, sobre la economía o el clima que afectan a todos, y lo hacen sin ninguna legitimidad democrática", dijo Ruoss.

"Creemos que es inaceptable que el Foro Económico Mundial -y Suiza, en general- reciba a fascistas como Trump, porque ayuda a legitimar sus acciones", añadió.

El sábado, cientos de manifestantes se habían lanzado en una caminata hasta Davos desde otro municipio de la región.

Sin embargo, Davos solo autorizó una reunión de 300 personas, y por ello únicamente algunos de los manifestantes se unieron a la manifestación organizada por la Juventud Socialista Suiza el domingo, bajo el lema "No WEF - Stop Trump".

Un cartel decía: "No hay beneficio con la guerra".

Antes de unirse a la manifestación, los manifestantes bloquearon el tráfico hacia la estación de esquí durante aproximadamente una hora y 30 minutos a mediodía, según un periodista de AFP.

En Davos, el nombre de Trump apareció en muchas de las pancartas de los manifestantes, pero también en una pancarta colgada en el balcón de una casa: "Trump nazi. ¡Que te jodan!".

Un hombre disfrazado de Trump, con una nariz de payaso, llevaba una gorra con la inscripción: "Make World Wars Great Again" —una variante del lema "Make America Great Again"—, mientras sostenía un cartel con la esvástica en los colores de la bandera estadounidense.

En un cartel, también se podían ver los rostros de Elon Musk, propietario de la red X; del fundador de Amazon, Jeff Bezos, y del presidente ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, con la inscripción: "MULTIMILLONARIOS DE DAVOS: CÁLLENSE Y PAGUEN SUS IMPUESTOS".