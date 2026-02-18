Rubio mantiene negociaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, según medio de EEUU

Según Axios, Rubio, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, ha mantenido esos intercambios con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de su gobierno.

Washington, Estados Unidos/El jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, mantiene conversaciones secretas con el nieto de Raúl Castro, en plena presión de Estados Unidos sobre Cuba, según publicó el sitio web estadounidense Axios este miércoles, citando a tres fuentes anónimas.

El presidente Donald Trump ha dicho abiertamente que considera a Cuba una "nación en quiebra" y ha exhortado a La Habana a concluir un acuerdo con Estados Unidos.

Trump descartó sin embargo la idea de una operación destinada a derrocar al gobierno de Miguel Díaz-Canel.

Según Axios, Rubio, que nació en Estados Unidos de padres cubanos, ha mantenido esos intercambios con Raúl Guillermo Rodríguez Castro al margen de su gobierno.

Trump indicó a comienzos de febrero que Estados Unidos mantenía conversaciones con Cuba "al más alto nivel", pero el gobierno estadounidense se muestra muy discreto y se niega a ofrecer el más mínimo detalle sobre el contenido y con quién se llevan a cabo.

El Departamento de Estado y la embajada cubana en Washington rehusaron comentar el reporte de Axios.

En enero, Washington impuso un bloqueo petrolero contra la isla, tras el éxito que logró con la incautación de las exportaciones de crudo de Venezuela, que precipitaron una negociación con Caracas.

Cuba denunció la maniobra y acto seguido se mostró dispuesta a negociar.

La isla sufre una gravísima penuria de combustible y los cortes de electricidad son constantes.

Estados Unidos mantiene además un embargo comercial desde hace décadas.

Raúl Castro, de 94 años, se ha retirado oficialmente de toda función decisoria, pero sigue siendo una figura central del poder y conserva la lealtad de las fuerzas armadas.

Sucedió a su hermano Fidel en 2006, y lanzó reformas inéditas, pero sin ceder el poder ni convocar elecciones.

A mediados de la década de 2010 protagonizó un efímero acercamiento con Estados Unidos, sin que eso desembocara tampoco en una apertura política.