Chiriquí: Incendio en lote baldío desata caos y afecta a comerciantes de antiguo mercado público

El humo se propagó rápidamente por los pasillos del mercado, afectando tanto la actividad comercial como la salud de quienes se encontraban en el lugar.

David, Chiriquí/Un incendio registrado en un lote baldío cercano al antiguo mercado público de David, provincia de Chiriquí, generó momentos de angustia entre compradores y propietarios de locales comerciales, quienes se vieron obligados a abandonar sus puestos debido a la intensa humareda que cubrió el área.

El humo se propagó rápidamente por los pasillos del mercado, afectando tanto la actividad comercial como la salud de quienes se encontraban en el lugar. Los afectados exigieron mayor vigilancia y mantenimiento de los terrenos abandonados, denunciando que estos espacios se convierten en foco de riesgos constantes.

Puede leer: Carnaval bajo investigación: Fiscalía indaga posibles delitos contra menores

Uno de los comerciantes manifestó su frustración ante la situación. “Mucho humo nos perjudica, llamamos a los bomberos y no aparecen. Los dueños de los predios atrás no los limpian y dejan entrar a cualquiera, muchos orates”, expresó.

Edilberto Rodríguez, también comerciante del sector, señaló que estos hechos no son aislados. “Es una cuestión por tener a los maleantes aquí cerquita, siempre hacen esto por maldad. Por todo el mercado se corrió el humo, todos tuvimos que salir del área para que el humo no nos afectara”, comentó.

Por su parte, René Sanjur indicó que la problemática se repite con frecuencia. “Las personas del mal vivir siempre se encargan de perjudicar a las personas que se dedican a su trabajo. A ellos no les importa y las autoridades no les dicen nada, los ven allí. Es una problemática de nunca acabar. Es hora de que las autoridades hagan algo”, afirmó.

Desde el Benemérito Cuerpo de Bomberos hicieron un llamado a la ciudadanía a denunciar este tipo de prácticas, recordando que encender fuego en terrenos baldíos puede constituir un delito.

Los comerciantes insisten en que los propietarios de lotes baldíos deben asumir su responsabilidad y mantenerlos limpios, evitando que se conviertan en refugio de personas que puedan provocar incendios u otros actos que pongan en riesgo a la comunidad.

Mientras tanto, el mercado retoma poco a poco su actividad habitual, aunque el temor persiste entre quienes diariamente sostienen su sustento en el lugar.

Con información de Demetrio Ábrego.