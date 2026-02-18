Realizan bautizo de diablos en Los Pueblos como cierre de temporada cultural

Esta manifestación cultural inicia cada 20 de enero, día de San Sebastián, y se extiende hasta el Miércoles de Ceniza.

Ciudad de Panamá, Panamá/El equipo de TVN Noticias se trasladó al centro comercial Los Pueblos, en el corregimiento de Juan Díaz, donde este Miércoles de Ceniza se llevó a cabo el tradicional bautizo de los diablos, un evento que forma parte del ritual y la expresión cultural que marca el cierre de la temporada.

Esta manifestación cultural inicia cada 20 de enero, día de San Sebastián, y se extiende hasta el Miércoles de Ceniza, cuando culminan las actividades que combinan tradición, simbolismo y participación comunitaria.

El bautizo representa la transformación de los llamados “diablos”, personajes que simbolizan al opresor. Durante la puesta en escena, los participantes interactúan con el público, recreando escenas en las que las personas se burlan de estas figuras, tal como se hacía en tiempos antiguos. Como parte del acto, los diablos portan látigos con los que persiguen simbólicamente a quienes se mofan de ellos.

Posteriormente, un grupo organizado procede a capturar a los diablos, quienes son conducidos al acto del bautismo. En ese momento culmina la representación con el retiro de la máscara, gesto que simboliza la transformación.

La actividad, que reunió a decenas de asistentes en Los Pueblos, reafirma la vigencia de estas expresiones culturales dentro del calendario festivo panameño, preservando tradiciones que combinan historia, sátira y religiosidad popular.

