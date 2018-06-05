Netanyahu prosigue su ofensiva diplomática contra Irán en París

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, prosigue este martes en París su ofensiva para intentar crear un frente común contra Irán, que anunció que se prepara para aumentar su capacidad de enriquecimiento de uranio.

"Hace dos días el ayatolá Jamenei, guía supremo iraní, expresó su intención de destruir el Estado de Israel", dijo Netanyahu en un video colgado en las redes sociales.

"Ayer (lunes) explicó cómo lo haría -enriqueciendo uranio sin restricciones para constituir un arsenal de bombas nucleares", agregó.

"No nos sorprende. Impediremos que Irán se dote de armas nucleares", agregó.

Irán anunció haber notificado al Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) un plan para aumentar el número de centrifugadoras, que sirven para enriquecer uranio.

El enriquecimiento de uranio permite producir combustible para las centrales nucleares. Altamente enriquecido, el uranio sirve también para fabricar una bomba atómica.

Israel se considera el blanco privilegiado de Irán si este país se dotara del arma nuclear.

El ayatolá Alí Jamenei había tuiteado el domingo que Israel era "un tumor canceroso" en Oriente Medio que había que "erradicar".

Irán asegura que sus actividades nucleares son puramente civiles.

El jefe del gobierno israelí mostró claramente el objetivo de su visita al continente el lunes en Berlín, alertando a la canciller alemana, Angela Merkel, contra una nueva llegada de refugiados sirios si no se hace nada por contener la creciente influencia de Teherán en Oriente Próximo.

Después de Merkel, el presidente francés, Emmanuel Macron, volverá a insistir en la necesidad de salvar el acuerdo sobre el programa nuclear iraní que, según los países europeos y a pesar de sus defectos, es la única forma de evitar una proliferación nuclear en la región.

En el acuerdo firmado en 2015 y del que Estados Unidos se retiró el 8 de mayo, Irán renunció a toda ambición nuclear militar a cambio de un levantamiento de las sanciones internacionales que paralizan su economía.

Netanyahu afirma que el acuerdo no impedirá que Irán obtenga la bomba atómica y que el levantamiento de las sanciones ayuda al país a financiar su expansión regional en Siria, Líbano e Irak, en detrimento de la seguridad de Israel. Una postura compartida por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron y Netanyahu, que se reúnen por tercera vez en París desde julio de 2017, comprobarán probablemente una vez más sus divergencias sobre la manera de devolver la estabilidad a Oriente Próximo.

Enfoques distintos

"Comparten el diagnóstico sobre el hecho de que la presencia militar de Irán o de grupos proiraníes en Siria representa una amenaza duradera", afirma la presidencia francesa.

Pero el gobierno francés pide ampliar el acuerdo con Teherán para abordar también el programa balístico iraní y su política de influencia regional, mientras que Israel pretende obligar a la República Islámica a volver a negociar el pacto nuclear.

"El objetivo de Benjamin Netanyahu es salir del aislamiento con Washington" y "obligar como mínimo a los europeos a reforzar el acuerdo existente", reintroduciendo si es necesario sanciones contra Irán, opina David Khalfa, investigador asociado del Instituto Prospectiva y Seguridad en Europa (IPSE) en París.

Israel cuenta con dos bazas para lograr su objetivo: la amenaza de sanciones estadounidenses contra las empresas europeas, que aún no han entrado en vigor, y el eje formado por Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita, añade Khalfa.

Ante la cuestión iraní, el conflicto israelo-palestino queda en un segundo plano, aunque el presidente palestino, Mahmud Abas, viajará próximamente a París.

En diciembre de 2017, Macron exhortó a Netanyahu a tener algún "gesto" con los palestinos, pero el proceso de paz parece estar más estancado que nunca, sobre todo desde que Estados Unidos reconoció Jerusalén como capital de Israel.