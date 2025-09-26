Familias de rehenes advierten que el llamado de Netanyahu pone en peligro a los cautivos en Gaza

Netanyahu también leyó los nombres de algunos de los rehenes retenidos en Gaza, pero no de todos, lo que causó indignación en el Foro de las familias.

El Foro de las familias de rehenes condenó el viernes el llamado del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la ONU para "terminar el trabajo" en la Franja de Gaza, afirmando que pone en peligro a los secuestrados que siguen cautivos.

"Cada día que se prolonga la guerra pone en mayor peligro a los rehenes vivos y amenaza la recuperación de los que fueron asesinados", afirmó en un comunicado este grupo, la principal organización israelí que congrega a los seres queridos de los cautivos.

"Una y otra vez, [Netanyahu] ha optado por desperdiciar todas las oportunidades de traerlos de vuelta a casa", agregó la asociación.

Israel "quiere terminar el trabajo" contra Hamás "lo más rápido posible" en la Franja de Gaza, sostuvo este viernes el primer ministro israelí en la ONU.

Netanyahu también leyó los nombres de algunos de los rehenes retenidos en Gaza, pero no de todos, lo que causó indignación en el Foro de las familias.

La asociación lamentó que, mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, reconoce "sistemáticamente a todos los rehenes, vivos y muertos, Netanyahu eligió leer solo los nombres de los rehenes vivos".

La guerra en Gaza estalló tras el asalto de Hamás en territorio israelí del 7 de octubre de 2023, cuando comandos islamistas mataron a 1.219 personas, la mayoría de ellas civiles, según un recuento de AFP basado en fuentes oficiales.

Durante su asalto, los combatientes islamistas secuestraron a 251 personas, de las cuales 47 siguen cautivas en Gaza, entre ellas 25 que fueron declaradas muertas por el ejército israelí.

Los activistas también cuentan los restos de un soldado israelí muerto durante una guerra en Gaza en 2014.

El Foro subrayó en el comunicado que "las familias de los 48 rehenes están indignadas por esta omisión. Hay 48 rehenes en Gaza, no 20".

"Las palabras sin hechos no significan nada", agregó el Foro. "Ha llegado el momento de honrar la voluntad del pueblo, de escuchar el llamado de Trump y de alcanzar un acuerdo inmediato para traer de vuelta a los 48 rehenes y poner fin a esta guerra antes de que sea demasiado tarde".

La campaña de represalia israelí ya deja más de 65.500 fallecidos en Gaza, también civiles en su mayor parte, según cifras del Ministerio de Salud local, que la ONU considera fiables.