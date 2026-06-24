Hezbolá acusa a Israel de nueva violación de tregua tras ataque mortífero

El martes, dos personas murieron por disparos israelíes en la zona.

El grupo libanés Hezbolá acusó a Israel de una nueva "violación" del alto el fuego el miércoles, después de que un dron israelí matara a dos personas en el sur de Líbano.

"Por segunda vez en menos de 48 horas, el ejército enemigo israelí atacó deliberadamente a ciudadanos libaneses que estaban inspeccionando sus casas" cerca de la localidad de Kfar Rumman, afirmó el grupo respaldado por Irán en un comunicado.

El martes, dos personas murieron por disparos israelíes en la zona.

Hezbolá dijo que "reitera que las del enemigo constituyen una violación flagrante del alto el fuego al que acciones (el grupo) se ha adherido hasta ahora, y que está vigilando y documentando estas violaciones".