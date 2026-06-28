Irán advierte a los buques que no se desvíen de ruta demarcada en estrecho de Ormuz

Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Teherán, Irán/Irán advirtió este domingo que cualquier buque que intente desviarse de la ruta demarcada por su país en el estrecho de Ormuz "aumentará las tensiones" en Oriente Medio, en vilo por el intercambio de ataques entre Teherán y Estados Unidos en esta vía marítima estratégica.

Irán bombardeó Kuwait y Baréin este domingo, en respuesta a los ataques estadounidenses de la víspera contra su territorio, un repunte de las tensiones que amenaza las negociaciones destinadas a poner fin a la guerra.

Ambos países se acusan mutuamente de violar el alto el fuego, acordado en un memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, en relación con el control del estratégico estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán durante la guerra que Israel y Estados Unidos le declararon el 28 de febrero.

El canciller iraní, Abás Araqchi, llegó este domingo a Bagdad, desde donde advirtió que "cualquier intento de adoptar medidas nuevas o distintas a las que ya está implementando" la república islámica de Irán "solo conducirá a situaciones más complicadas y a retrasos en la reapertura del estrecho de Ormuz, y aumentará las tensiones".

"Insto a todas las partes a no inmiscuirse en la gestión del estrecho (...) y a no dejar que el memorando de acuerdo se desvíe de su trayectoria", agregó.

Asimismo, reclamó la creación de un marco de seguridad con los países del Golfo.

El estrecho reabrió el 17 de junio pero Irán solo autoriza el uso de un corredor de paso, bordeando sus costas, y amenaza con atacar a cualquier barco que no acate esta condición.

El domingo al amanecer, los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de la república islámica, afirmaron que lanzaron misiles y drones hacia Kuwait y Baréin en respuesta.

Según los Guardianes, destruyeron "ocho infraestructuras importantes del ejército estadounidense en la base Ali al Salem de Kuwait, y la base de la Quinta Flota Naval en el Puerto Salmán de Baréin".

Por su parte, el ministerio iraní de Relaciones Exteriores, condenó "enérgicamente" los ataques y expresó la "determinación" de Teherán "de defender la soberanía nacional".

Kuwait denunció "la recurrencia de la cruel agresión de Irán" y señaló que ésta "compromete" los intentos de poner fin a la guerra.

En Baréin, donde las sirenas de alerta resonaron dos veces por la noche, el ejército indicó que había "interceptado y destruido varios proyectiles utilizados en estos ataques traicioneros iraníes".

El sábado, la fuerza aérea estadounidense atacó diez objetivos, incluyendo "instalaciones de defensa aérea, instalaciones de almacenamiento de drones y medios para colocar minas", precisó el Comando Central de Estados Unidos (Centcom), en respuesta al ataque efectuado por un dron iraní contra un petrolero con bandera panameña que pasaba por el estrecho.

"Mayor firmeza"

Estados Unidos ya había bombardeado a Irán el viernes por primera vez desde la firma del protocolo de acuerdo, que dio pie a un período de negociaciones de 60 días de cara a alcanzar una paz duradera.

Ese bombardeo también se debió, según el ejército estadounidense, a un ataque contra un buque comercial que navegaba por el estrecho durante la semana.

Los Guardianes de la Revolución subrayaron el domingo que se "tomaron medidas" para controlar el tráfico en el estrecho.

"A partir de ahora, los buques infractores serán tratados con mayor firmeza", avisaron.

El presidente estadounidense, Donald Trump, denunció el sábado en Truth Social que Irán ha "violado, UNA VEZ MÁS el acuerdo de alto al fuego".

"Es muy probable (...) que algún día (...) nos veamos obligados a completar mediante la fuerza militar la misión que tan bien hemos iniciado. Si eso sucede, la República Islámica de Irán no existirá más", agregó.

Nuevos bombardeos de Israel en Líbano

En el otro frente de la guerra, en Líbano, Israel continuó bombardeando el sur, pese a un acuerdo marco firmado el viernes en Washington por ambos países, pensado para instaurar una "paz duradera".

Líbano se vio arrastrado al conflicto a principios de marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en apoyo de Irán, tras la ofensiva estadounidense-israelí contra Teherán.

La agencia pública libanesa NNA informó este domingo un nuevo ataque en el sur, un día después de que otros ataques israelíes dejaran un muerto, según el Ministerio libanés de Salud.

El ejército de Israel reportó la muerte de un soldado en combates en el sur de Líbano.

El portavoz de la Cancillería de Irán, Esmail Baqai, afirmó este domingo que la retirada de Israel del Líbano es "una condición esencial para alcanzar un acuerdo definitivo y duradero" que garantice la seguridad en la región.

Por su parte, el jefe negociador de Irán, Mohamad Baqer Ghalibaf, señaló que su país "abordó seriamente" el tema de poner fin a la ocupación israelí en Líbano durante una llamada con el presidente del Parlamento libanés, Nabih Berri.