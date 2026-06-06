Irán ataca a Bahréin y Kuwait tras los nuevos ataques estadounidenses

Los esfuerzos por convertir la tregua en un acuerdo duradero se han estancado repetidamente, mientras que el conflicto ha sacudido los mercados mundiales.

Irán lanzó el sábado una andanada de misiles contra Bahréin y Kuwait, aliados de Estados Unidos, tras nuevos ataques estadounidenses, lo que provocó una furiosa respuesta de las monarquías del Golfo y tensó aún más una tregua frágil.

Semanas de conversaciones indirectas, marcadas por amenazas recíprocas e intercambios de disparos esporádicos, no han logrado alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra en Oriente Medio ni reabrir el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para los envíos de petróleo y gas del Golfo.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó el viernes por la noche que sus fuerzas derribaron cuatro drones de ataque iraníes lanzados hacia el estrecho y posteriormente atacaron emplazamientos de radares de vigilancia costera iraníes. La Guardia Revolucionaria iraní declaró el sábado que había respondido atacando con misiles las "bases enemigas de la zona".

El CENTCOM informó que Irán lanzó siete misiles balísticos hacia Bahréin y Kuwait, de los cuales seis fueron interceptados y uno no alcanzó su objetivo.

Bahréin, que alberga el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense, denunció los últimos ataques como una "agresión flagrante", mientras que Kuwait afirmó que "representan una peligrosa escalada". En Manama, la capital de Bahréin, un periodista de la AFP escuchó tres explosiones al mismo tiempo que sonaban las sirenas antiaéreas.

En Kuwait, otro periodista de la AFP escuchó repetidas explosiones cerca del aeropuerto internacional, donde un ataque del miércoles, atribuido a Irán, dejó un muerto. "Nos despertamos con una explosión enorme", dijo Reem, madre de dos hijos. "Mis hijos estaban aterrorizados y no podía calmarlos".

'Violaciones flagrantes'

El alto el fuego en la guerra, que se desencadenó hace casi 100 días por los ataques estadounidenses e israelíes, se ha mantenido desde el 8 de abril, a pesar de algunos estallidos ocasionales.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán denunció los últimos ataques estadounidenses como violaciones "flagrantes" y condenó el "comportamiento hostil y provocador" de Washington.

Los esfuerzos por convertir la tregua en un acuerdo duradero se han estancado repetidamente, mientras que el conflicto ha sacudido los mercados mundiales y ha aumentado la presión sobre el presidente estadounidense Donald Trump en su país, de cara a las elecciones de mitad de mandato.

"Las negociaciones están estancadas y Trump debe romper este punto muerto", dijo a CNN Mohsen Rezaei, asesor militar del líder supremo de Irán, al tiempo que pedía la liberación de unos 24.000 millones de dólares en activos iraníes congelados.

En cambio, Washington podría intentar utilizar esos fondos para sufragar los daños causados por los ataques iraníes contra sus aliados del Golfo.

Según una fuente cercana al secretario del Tesoro, Scott Bessent, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos "utilizará todas las herramientas disponibles para que los activos iraníes se pongan a disposición de nuestros aliados del Golfo para apoyar la reconstrucción y las reparaciones de cualquier daño futuro causado por Irán".

Líbano, que se vio envuelto en la guerra de Oriente Medio cuando el grupo militante Hezbolá, respaldado por Irán, atacó a Israel el 2 de marzo, pidió el viernes a Irán que deje de interferir en sus asuntos internos.

El jefe del ejército de Beirut, Rodolphe Haykal, partió el sábado hacia Pakistán, donde se reunirá con su homólogo Asim Munir, quien se ha convertido en una figura central en los esfuerzos de mediación entre Irán y Estados Unidos. En sus negociaciones de paz con Washington, Irán ha insistido en que los combates en el Líbano y la guerra en el Golfo están intrínsecamente ligados.

El sábado, Líbano informó que un ataque israelí en el sur del país causó la muerte de tres de sus soldados. El ejército israelí declaró que estaba "revisando el incidente" e insistió en que su campaña en Líbano tenía como objetivo a Hezbolá, no a las fuerzas gubernamentales.

El Ministerio de Salud informó que dos mujeres murieron y 22 personas resultaron heridas en un ataque israelí contra Saksakiyeh, en el sur del país.

Mientras tanto, el ejército israelí anunció el sábado la muerte de dos de sus soldados. El alto el fuego anunciado en abril no detuvo los combates en el Líbano, y el nuevo acuerdo de tregua condicional anunciado esta semana fue rotundamente rechazado por Hezbolá.

Incidente en el fútbol

Los últimos disturbios se produjeron en medio de una disputa diplomática por la negativa de Estados Unidos a conceder visados a algunos miembros del personal de la selección iraní de fútbol que participó en el Mundial.

La televisión estatal iraní confirmó que los jugadores y el cuerpo técnico del equipo habían recibido sus visados, pero informó de que a 15 miembros administrativos y directivos de la delegación se les había denegado el visado.

Un funcionario anónimo del gobierno estadounidense declaró: "No permitiremos que el equipo iraní abuse de este sistema para introducir terroristas clandestinamente en Estados Unidos bajo falsos pretextos".

La embajada de Irán en Turquía exigió a la FIFA que "responsabilice a Estados Unidos por las violaciones de sus normas y por el trato discriminatorio" hacia el equipo iraní.

La Federación Iraní de Fútbol, cuyo presidente, Mehdi Taj, figuraba entre los que, según se informa, recibieron una negativa de visado, calificó la decisión de "injerencia política en el deporte en su peor forma".

La televisión estatal iraní informó que el equipo se dirigía a México, donde tendrá su base durante el torneo organizado conjuntamente por México, Canadá y Estados Unidos.

Para colmo de tensiones, el embajador de Irán en México declaró el sábado que la selección había sido notificada de que, según las condiciones de sus visados, el equipo debía entrar y salir de territorio estadounidense el mismo día de sus partidos.