Israel aprueba un plan para 'tomar el control' de Ciudad de Gaza

Actualmente, el ejército israelí ocupa u opera sobre el terreno en casi el 75% del devastado territorio palestino, principalmente desde sus posiciones permanentes a lo largo de la frontera.

Gaza/El gabinete de seguridad de Israel aprobó este viernes de madrugada un plan del primer ministro Benjamin Netanyahu para "derrotar" a Hamás y "tomar el control" de Ciudad de Gaza, en el norte de ese territorio palestino asolado por la guerra y en plena crisis humanitaria.

El plan "que apunta a un control militar completo de la Franja de Gaza ocupada debe detenerse de inmediato", reaccionó el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, en un comunicado.

La víspera, Netanyahu dijo a la cadena estadounidense Fox News que Israel quiere controlar totalmente la Franja de Gaza, pero "no gobernarla" o "conservarla".

Su intención, detalló, es "pasar el relevo a fuerzas árabes que la gobernarán (...) correctamente, sin amenazarnos, y ofreciendo una vida agradable a los habitantes".

Según el plan aprobado, el ejército israelí "se prepara para tomar el control de Ciudad de Gaza, al tiempo que distribuye ayuda humanitaria a la población civil fuera de las zonas de combate", aseguró en un comunicado la oficina del primer ministro.

"El gabinete de seguridad, por mayoría de votos, ha adoptado cinco principios para poner fin a la guerra", añade.

Los precisa como "el desarme" del grupo islamista Hamás, "la devolución de todos los rehenes, vivos y muertos; la desmilitarización de la Franja de Gaza; el control de seguridad israelí en la Franja de Gaza y el establecimiento de una administración civil alternativa que no sea ni Hamás ni la Autoridad Palestina".

"Abandonar a los rehenes"

Actualmente, el ejército israelí ocupa u opera sobre el terreno en casi el 75% del devastado territorio palestino, principalmente desde sus posiciones permanentes a lo largo de la frontera.

Bombardea todos los lugares que considera necesarios desde el inicio de la guerra, desatada el 7 de octubre de 2023 tras el sangriento ataque de Hamás en Israel que causó 1.219 muertos, en su mayoría civiles, según un recuento de la AFP basado en datos oficiales.

Las represalias israelíes han dejado de su lado 61.258 fallecidos, también en su mayor parte civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamás, considerados fiables por la ONU.

La decisión del gabinete "significa abandonar a los rehenes, ignorando completamente las advertencias repetidas de la dirección militar y la voluntad clara de la mayoría de la población israelí", deploró el Foro de las Familias, la principal organización de familiares de los rehenes israelíes.

Por su parte, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, denunció en la red social X una "catástrofe que traerá muchas otras catástrofes".

En la misma línea, Hamás estimó en un comunicado que "los planes de Netanyahu para escalar la agresión confirman sin lugar a dudas su deseo de deshacerse de los cautivos y sacrificarlos en busca de sus intereses personales y su agenda ideológica extremista".

De los 251 rehenes capturados durante el ataque del grupo islamista en 2023, todavía 49 están retenidos en Gaza, incluidos 27 que, según el ejército, están muertos.

Denunciando "un giro flagrante en el proceso de negociación (...) a pesar de la proximidad de un acuerdo final", el movimiento proiraní advirtió que "cualquier escalada (...) no será un camino de rosas y tendrá un costo elevado y doloroso" para Israel.

China expresó "serias preocupaciones" sobre el plan de Israel, instándolo a "cesar de inmediato sus acciones peligrosas".

Turquía, por su parte, exhortó a la comunidad internacional a "impedir" que se aplique el plan de Netanyahu.

"No hay lugar seguro"

En Gaza, crecen los temores sobre lo que implicaría una expansión de las operaciones de combate, que ya suman un gran número de víctimas día a día.

"Las operaciones terrestres significan más destrucción y muerte. No hay lugar seguro en ninguna parte", dijo Ahmad Salem, de 45 años.

Según la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), el 86,3% del territorio está militarizado por Israel y sujeto a órdenes de evacuación.

Antes de la decisión, medios locales habían reportado desacuerdos entre el gabinete y el jefe del Estado Mayor, Eyal Zamir, quien se opondría a los planes de reocupar completamente Gaza.

La presión internacional es cada vez mayor ante el sufrimiento de los más de dos millones de habitantes palestinos de Gaza, después de que la ONU advirtiera de una "hambruna generalizada" en el asediado territorio.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) dijo que al menos 99 personas han muerto este año a causa de la desnutrición en Gaza, aunque la cifra probablemente esté subestimada.