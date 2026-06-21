Jefe de Hezbolá rechaza la creación de una zona de seguridad israelí en el sur del Líbano

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo por Hezbolá, que apoyó a Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.

El jefe de Hezbolá, Naim Qasem, rechazó este domingo la creación de una zona de seguridad israelí en el sur del Líbano, después de que el Estado hebreo afirmara que quiere que sus tropas permanezcan allí.

El mantenimiento de fuerzas israelíes en suelo libanés es "imposible", declaró el jefe del grupo proiraní en televisión. "No hay zonas de seguridad para Israel" en territorio libanés, insistió.

"Tenemos un ejército libanés para que se despliegue, y es responsable de proteger la soberanía, y es con él con quien cooperamos", agregó Qasem.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo por Hezbolá, que apoyó a Irán, atacado por Estados Unidos e Israel.

Desde entonces, el ejército israelí lleva a cabo una ofensiva terrestre en el sur de Líbano y opera en lo que se presenta como una zona de seguridad de una decena de kilómetros de profundidad desde la frontera, destinada a proteger a los habitantes del norte de Israel.

El viernes se había anunciado un alto el fuego, tras uno anterior que no había sido respetado.

Este domingo, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, sostuvo que el ejército israelí permanecerá en el sur del Líbano "todo el tiempo que sea necesario".

El ministro de Defensa, Israel Katz, afirmó además que las tropas israelíes pueden actuar "sin ninguna restricción" para "eliminar las amenazas" en el Líbano y reiteró que "Israel no se retirará de la zona de seguridad".

"Israel es un agresor y debe irse. Estados Unidos asume la plena responsabilidad" de las acciones israelíes, reaccionó Qasem.

"Aunque Israel multiplique sus actos criminales, nosotros nos defenderemos", aseguró.

El líder de Hezbolá hizo estas declaraciones tras la apertura el domingo en Suiza de las conversaciones destinadas a ultimar un protocolo de acuerdo entre Estados Unidos e Irán.

Irán, que ha dicho que ningún acuerdo con Estados Unidos será posible sin el cese de las hostilidades en Líbano, anunció el sábado un nuevo cierre del estrecho de Ormuz en represalia por los ataques israelíes contra ese país.