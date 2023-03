Miles de israelíes se manifiestan a favor de la reforma judicial

Tel Aviv, Israel/Miles de personas se manifestaron el jueves en Tel Aviv a favor del proyecto de reforma judicial propuesto por el gobierno israelí, que ha sumido el país en una crisis política, según periodistas de la AFP.

"El pueblo exige una reforma judicial", gritaron los manifestantes durante la primera gran protesta organizada en apoyo al proyecto presentado en enero por el primer ministro Benjamin Netanyahu.

El político anunció el lunes una "pausa" en el examen legislativo de su polémica reforma después de casi tres meses de protestas, el inicio de una huelga general y divisiones en el seno de la mayoría gubernamental.

Netanyahu, que asumió el poder en diciembre, lidera una coalición que incluye a partidos de extrema derecha y ultraortodoxos, considerado el ejecutivo más derechista de la historia de Israel.

"Estamos en democracia, ganamos y no es normal que no nos dejen gobernar como quisiera la mayoría", afirmó Meirav Reuven, un economista de 52 años que llegó de Asdod (sur) para "apoyar" a Netanyahu y Yariv Levin, su ministro de Justicia.

El proyecto busca incrementar el poder de los políticos sobre los jueces y disminuir el rol de la Corte Suprema.

Pero sus detractores consideran que la reforma amenaza la separación de poderes y por tanto el carácter democrático del Estado de Israel.

"No estoy de acuerdo [con los que dicen que la reforma es una amenaza para la democracia], pienso que la democracia es la voluntad del pueblo, es lo que el pueblo quiere. No es normal que una minoría en la Corte Suprema determine la política del país, eso no debe ser así", declaró Yahel, un empleado del sector turístico de 28 años.

Desde enero se han convocado manifestaciones casi semanales los sábados en la noche en contra del proyecto.

El presidente de Israel, Isaac Herzog, organizó el martes una "reunión de diálogo" entre partidos oficialistas y opositores sobre la reforma.

Según un alto cargo israelí, Netanyahu está dispuesto a encontrar un compromiso. Pero varios comentaristas políticos y líderes de la oposición se muestran mucho más escépticos sobre las posibilidades de éxito de la mediación presidencial.