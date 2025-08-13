Al menos 20 muertos por un naufragio frente a isla italiana de Lampedusa

Según el Ministerio del Interior italiano, 38.263 migrantes llegaron a Italia este año por vía marítima.

Roma, Italia/Un naufragio frente a la isla italiana de Lampedusa el miércoles dejó al menos 20 muertos y numerosos desaparecidos, indicaron varias fuentes.

Según un portavoz de la Cruz Roja italiana, preguntado por AFP, al menos 22 personas fallecieron, mientras que los guardacostas afirmaron en un comunicado que "al menos 26" perdieron la vida.

El portavoz de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), Flavio di Giacomo, mencionó por su parte en X que "unas 95 personas partieron de Libia en dos embarcaciones".

Después de que "una de ellas se hundiera", los pasajeros "se subieron todos a la otra, que volcó debido al exceso de peso", explicó.

"Hay 60 supervivientes" y "unas 35" personas fallecidas y desaparecidas, declaró.

Hacia el mediodía, uno de los pequeños barcos semihundidos fue avistado por un helicóptero de la Guardia di Finanza, el equivalente a la policía aduanera, que dio la alerta, según un comunicado de la Guardia Costera italiana.

Según la agencia de noticias Ansa, entre los primeros cadáveres recuperados se encuentran los de un bebé, tres adolescentes y dos mujeres.

"A última hora de la mañana acogimos a 56 supervivientes que habían partido de Libia y otros cuatro fueron puestos en observación", declaró a Ansa Cristina Palma, subdirectora del centro de acogida para migrantes en Lampedusa.

"La enésima tragedia ocurrida hoy en el Mediterráneo central, a 14 millas náuticas de Lampedusa, nos entristece profundamente", comentó el ministro del Interior, Matteo Piantedosi, en X.

Los migrantes que intentan llegar a Italia por Lampedusa desde el norte de África suelen hacer la travesía en barcos sobrecargados o con vías de agua a través de la ruta marítima del Mediterráneo central, especialmente peligrosa.

"Ha habido 675 muertos desde principios de año en el Mediterráneo central", escribió Filippo Ungaro en su mensaje en X, pidiendo "reforzar las vías legales" de inmigración.

