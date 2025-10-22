El Louvre admite la 'insuficiente' videovigilancia exterior tras el robo

Des Cars, en sus primeras declaraciones públicas desde el domingo, aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior "están obsoletas".

París, Francia/La presidenta del Louvre admitió el miércoles que el sistema de videovigilancia exterior del establecimiento es "muy insuficiente", tres días después del espectacular robo de ocho joyas, un incidente que reavivó la cuestión sobre la seguridad en los museos de Francia.

Laurence des Cars compareció ante una comisión del Senado para intentar explicar cómo fue posible este robo en el Museo del Louvre, cometido en apenas ocho minutos y por un valor de más de 100 millones de dólares, en el museo más visitado del mundo.

Des Cars, en sus primeras declaraciones públicas desde el domingo, aseguró que las alarmas del museo funcionaron durante el incidente, pero admitió que las cámaras de vigilancia en el exterior "están obsoletas".

“El parque de cámaras exteriores es muy insuficiente, no cubre claramente todas las fachadas del Louvre”, dijo. “Desgraciadamente, en el lado de la Galería de Apolo, la única cámara instalada está orientada hacia el oeste y, por lo tanto, no cubría el balcón afectado por el hurto.”

La responsable, que en 2021 se convirtió en la primera mujer en dirigir la pinacoteca, también pidió instalar una comisaría de policía dentro del museo y reforzar la seguridad en las inmediaciones del Louvre.

“Una inmensa herida”

Este robo en el Louvre es “una inmensa herida que nos han infligido”, dijo la directora, quien admitió que presentó su dimisión al gobierno francés, aunque esta fue rechazada. El incidente relanza el debate sobre las medidas de seguridad en los museos franceses, entre ellos el Museo del Louvre, que el año pasado recibió nueve millones de visitantes, el 80% de ellos extranjeros.

El presidente Emmanuel Macron ordenó el miércoles acelerar el refuerzo de la seguridad en el establecimiento, que reabrió sus puertas al público tras permanecer cerrado desde el domingo.

La policía francesa sigue buscando al grupo de cuatro malhechores que perpetró el atraco en la Galería de Apolo.

Los hechos ocurrieron el domingo, justo después de la apertura del museo, cuando un comando de cuatro individuos utilizó un montacargas para acceder a un balcón, romper una ventana con una sierra radial y entrar a la sala.

Los ladrones robaron nueve joyas, entre ellas una diadema de perlas de la emperatriz Eugenia y un conjunto de collar y pendientes de zafiros de la reina María Amelia. En su huida, abandonaron una corona, que según los expertos podría ser restaurada.

Investigación y reacción del gobierno

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, informó que “más de un centenar de investigadores” trabajan en la investigación, que avanza rápidamente. Los delincuentes obtuvieron el montacargas mediante un falso alquiler, alegando una “supuesta mudanza”, según la fiscal de París, Laure Beccuau.

El servicio de conservación del Louvre estimó los daños en 88 millones de euros (102 millones de dólares), una cifra “extremadamente espectacular” pero “no comparable a los daños históricos”, lamentó la fiscal. “Los ladrones no ganarán ese monto si tienen la pésima idea de fundir las joyas”, advirtió.

Serie de robos en museos franceses

El robo en el Louvre se suma a una ola de hurtos en museos de Francia. Menos de 24 horas después del atraco en París, trabajadores del Museo de Langres reportaron el robo de monedas de oro y plata halladas en 2011.

El mes pasado, delincuentes irrumpieron en el Museo de Historia Natural de París, robando muestras de oro valoradas en 700.000 dólares. En la ciudad de Limoges, otros ladrones sustrajeron dos platos y un jarrón valorados en 7,6 millones de dólares.