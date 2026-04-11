Netanyahu afirma que Israel ha destruido los programas nuclear y balístico iraníes

Netanyahu agregó que, durante décadas, el liderazgo iraní y sus aliados han "amenazado" a Israel.

Jerusalén, Indefinido/El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmó el sábado que su país destruyó los programas nuclear y balístico iraníes durante sus ataques contra la República Islámica.

Los comentarios de Netanyahu se produjeron mientras que enviados iraníes y estadounidenses sostuvieron las dos primeras rondas presenciales de negociaciones en Pakistán. Se espera una tercera reunión en la noche del sábado o el domingo, de acuerdo con la televisión estatal iraní.

"Hemos logrado destruir el programa nuclear y destruir el programa de misiles" de Irán, afirmó Netanyahu en un discurso televisado. Añadió que la guerra contra Teherán también ha debilitado a los dirigentes iraníes y a sus aliados regionales.

"Hemos llegado a una situación en la que Irán ya no tiene una sola instalación de enriquecimiento operativa", añadió.

Dijo que Estados Unidos e Israel impidieron que Irán adquiriera una bomba nuclear al lanzar una guerra en junio de 2025, seguida de la actual campaña que empezó el 28 de febrero.

También aseguró que la más reciente guerra fue iniciada luego de que informes de inteligencia indicaran que el difunto líder supremo Alí Jamenei buscaba expandir los programas nuclear y de misiles de su país.

"Buscó enterrar tanto la producción de misiles como la producción nuclear muy, muy profundo bajo una montaña, de una manera que ni siquiera los aviones B-2 pudieran llegar. Una vez más, no podíamos quedarnos de brazos cruzados. Actuamos", dijo Netanyahu.

Aseguró que la mayoría de la capacidad de Teherán para producir misiles "desapareció". Y dijo que los "enormes logros" de la guerra se "reflejan en un régimen debilitado, que ahora busca mantener un cese al fuego".

Netanyahu agregó que, durante décadas, el liderazgo iraní y sus aliados han "amenazado" a Israel.

"Querían estrangularnos, y (ahora) nosotros los estrangulamos. Nos amenazaron con la aniquilación, y ahora luchan por sobrevivir".

Sobre Líbano, Netanyahu dijo que el país se había acercado a Israel con una potencial propuesta de acuerdo de paz.

"En el último mes, se ha puesto en contacto varias veces para iniciar conversaciones directas de paz", dijo Netanyahu.

"He dado mi aprobación, pero con dos condiciones: queremos el desmantelamiento de las armas de Hezbolá, y queremos un acuerdo de paz real que perdure durante generaciones", agregó.

El viernes, la presidencia de Líbano dijo que sostendría una reunión con Israel en Washington la próxima semana para discutir un cese al fuego en la guerra.

Hezbolá y las fuerzas israelíes se enfrentan desde el 2 de marzo.

Desde entonces, al menos 2.020 personas han muerto en los ataques de Israel en Líbano, incluidas 248 mujeres, 165 niños y 85 miembros del personal médico y de emergencia, según el ministerio de salud libanés.