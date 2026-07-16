'Varios niños' entre los 11 muertos en el incendio de un orfanato en Argelia

Al amanecer, podían observarse manchas de humo negro alrededor de las ventanas del edificio, mientras que los bomberos utilizaron una sierra mecánica para retirar una reja metálica y facilitar las labores de rescate, según testigos.

afganistán/Un incendio en un orfanato ubicado en las afueras de Argel dejó al menos 11 muertos, varios de ellos niños, la madrugada de este jueves, en medio de una ola de calor que ha favorecido numerosos incendios en el país.

Aunque las causas del siniestro aún se desconocen, el fuego se declaró en la Fundación de la Infancia Asistida, situada en el municipio de Mohammadia, donde los equipos de rescate trabajaron durante la madrugada.

Al amanecer, podían observarse manchas de humo negro alrededor de las ventanas del edificio, mientras que los bomberos utilizaron una sierra mecánica para retirar una reja metálica y facilitar las labores de rescate, según testigos.

"Hacia las 03:00 de la madrugada oímos la llegada de los bomberos junto con los gritos de los niños. Ayudamos como pudimos, pero desgraciadamente nos dijeron que había 11 muertos", relató a la AFP Abdessalam Merrah, vecino del orfanato.

La Protección Civil confirmó el balance de víctimas.

El presidente de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, quien se encuentra de visita oficial en Alemania, expresó sus condolencias por la muerte de "varios niños", según informó la agencia estatal APS.

Por su parte, el primer ministro, Sifi Ghrieb, visitó a los heridos en el hospital de quemados de Zeralda y posteriormente en el hospital Mustapha Bacha, en la capital.

El jefe del servicio de medicina legal del hospital Mustapha Bacha, Rachid Belhadj, explicó que algunos cuerpos quedaron totalmente calcinados, por lo que será necesario realizar pruebas de ADN para identificarlos.

Argelia enfrenta desde hace varios días una intensa ola de calor, que ha favorecido la propagación de cientos de incendios forestales y de vegetación en distintas regiones del país durante la última semana.