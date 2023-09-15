Los demócratas hablan a hispanos en spanglish para captar votos para Biden

El equipo de campaña del presidente estadounidense Joe Biden difundió este viernes un anuncio en spanglish destinado a los millones de hispanos que pueden votar en las presidenciales de 2024.

El anuncio "For Us" (Por nosotros) destaca, mezclando el español y el inglés, iniciativas que han podido beneficiar a esta comunidad, como el alivio de la deuda estudiantil y la inversión en pequeñas empresas.

"Mira, cada programa de Joe Biden is for us", afirma una voz en off (superpuesta) femenina mientras se encadenan imágenes del presidente demócrata y de personas que representan a la comunidad hispana.

"Joe Biden doesn't fight (no lucha) por los ricos, he fights for us (lucha por nosotros)", añade la voz.

Parte del mensaje también aparece por escrito en letras blancas, azules y rojas, los colores de la bandera de Estados Unidos.

Este anuncio forma parte de una millonaria inversión en medios tradicionales y digitales hispanos para las elecciones de 2024, en las que Biden podría medirse a su predecesor Donald Trump, gran favorito para la nominación republicana.

Maca Casado, directora de la campaña para los medios hispanos, asegura que la inversión da fe del "compromiso de ganar cada voto".

Los hispanos pueden elegir "entre la agenda extrema de MAGA que beneficia a los ricos a costa de las familias trabajadoras y la agenda del presidente Biden que está cumpliendo con nuestra comunidad", afirmó Casado en un comunicado.

MAGA es el acrónimo del lema trumpista "Make America Great Again" ("Hagamos a Estados Unidos grande de nuevo").

El mensaje en spanglish va dirigido a los millones de latinos bilingües de estados disputados como Arizona, Nevada, Pensilvania, Michigan, Wisconsin, Carolina del Norte y Georgia.

Según el Pew Research Center, 34,5 millones de latinos podían votar en el país a finales de 2022.

Aunque tradicionalmente los hispanos votan por los demócratas, desde hace unos años aumenta el apoyo de esta comunidad a los republicanos, como se vio en las elecciones de 2020 con Trump.

El equipo de campaña demócrata ha optado por el spanglish en el primer día del Mes de la Herencia Hispana, que hasta el 15 de octubre rendirá homenaje a la contribución de los latinos al país.

Según la Oficina del Censo, alrededor de 63,7 millones de hispanos vivían en Estados Unidos en 2022, es decir el 19% de la población del país.