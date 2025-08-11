Trump dice que espera una cumbre 'constructiva' con Putin

Estados Unidos/El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este lunes que espera tener una "conversación constructiva" con su homólogo ruso, Vladimir Putin, en su próxima cumbre en Alaska.

"Voy a hablar con Vladimir Putin y le diré: 'Tienes que poner fin a esta guerra'", declaró Trump en rueda de prensa en la Casa Blanca.

Trump también expresó su descontento con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, por descartar concesiones territoriales a Rusia.