Venezolanos con nervios al límite por rumores e ilusiones de encontrar vida bajo los escombros

Un socorrista estadounidense explicó el jueves a la AFP que utilizaron perros especializados y equipos de alta sensibilidad para detectar sonidos, sin obtener resultados.

La esperanza de encontrar con vida a un niño entre los escombros de un edificio colapsado en Venezuela se desvaneció este viernes, luego de que equipos de rescate concluyeran que ya no existen señales de vida en el lugar, más de una semana después de los dos terremotos que dejaron más de 2.600 muertos.

Las labores se concentraron en el edificio Tahití, en el estado La Guaira, epicentro de la tragedia. Durante horas, rescatistas nacionales e internacionales inspeccionaron la estructura tras la difusión de rumores sobre un posible sobreviviente atrapado bajo los escombros.

Un socorrista estadounidense explicó el jueves a la AFP que utilizaron perros especializados y equipos de alta sensibilidad para detectar sonidos, sin obtener resultados.

Sin embargo, horas más tarde, un voluntario venezolano aseguró haber escuchado gritos durante la madrugada y afirmó que los perros no lograban ubicar al supuesto niño porque se encontraba "muy abajo" entre los restos del edificio.

La versión provocó que militares acordonaran la zona y restringieran el acceso de la prensa.

Finalmente, Katherine Lendoiro, quien acompañó a la familia del menor durante las labores de búsqueda, informó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) de España presentó un informe técnico que descartó la existencia de sobrevivientes.

"Los diferentes tipos de protocolo que aplicó, el resultado dio negativo", indicó.

"Juegan con el dolor"

La difusión de versiones contradictorias generó indignación entre los familiares de las víctimas.

"Han venido personas a hacer TikTok y eso corrió a nivel mundial", lamentó José Francisco Liendo, quien permanece en el lugar con la esperanza de recuperar los cuerpos de su padre y su hermana.

Según relató, circularon múltiples versiones sobre el supuesto menor atrapado.

"Decían que el niño estaba vivo, que respiraba, que orinaba, que había golpeado. Cada vez que entraban los excavadores les preguntaban si lo habían visto y respondían que no, pero que estaba ahí. No terminan de decir la verdad; están jugando con el dolor de los familiares", expresó.

Una situación similar vive Aloa González, quien espera recuperar los cuerpos de su hermana y su tía.

La mujer explicó que primero se informó que era imposible llegar hasta el supuesto sobreviviente y, posteriormente, que existía un 70 % de probabilidades de que hubiera una persona con vida bajo los escombros.

Continúan las labores de rescate

Hasta el momento, 6.462 personas han sido rescatadas tras el doble terremoto que sacudió La Guaira y Caracas.

El último sobreviviente localizado fue Hernán Gil, un vigilante de estacionamiento que permaneció casi ocho días atrapado bajo los escombros y logró sobrevivir gracias a que los equipos de rescate pudieron suministrarle agua y oxígeno mediante tubos.

El Gobierno venezolano aseguró que todas las víctimas mortales serán identificadas y descartó la utilización de fosas comunes.

Entretanto, Naciones Unidas estima que el número de personas desaparecidas podría alcanzar las 50.000, aunque las autoridades aún no han divulgado una cifra oficial.

Aloa González reconoció que, pese a la incertidumbre, todos los familiares apoyaban el operativo para rescatar al supuesto niño.

"Si rescataban al niño, yo sería la persona más feliz del mundo. Pero luego se fueron todos los rescatistas", dijo con tristeza.