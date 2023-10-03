Oposición venezolana rechaza usar sistema automatizado del CNE en sus primarias

Caracas, Venezuela/La oposición venezolana rechazó este lunes usar el sistema automatizado del Consejo Nacional Electoral (CNE) en sus primarias del 22 de octubre, que definirán a un rival del presidente Nicolás Maduro de cara a los comicios de 2024, aunque solicitó apoyo logístico.

La decisión llegó después de una propuesta del CNE de prestar asistencia técnica, que contemplaba posponer casi un mes la fecha de la votación.

"El uso del sistema automatizado de votación" hubiese "sido de utilidad", pero "la elección primaria que estamos conduciendo está ya en su fase final, con un cronograma próximo a culminar con la celebración de la elección el 22 de octubre de 2023", dijo en un comunicado la comisión que organiza el proceso, que se llevará a cabo de forma manual.

La oposición había descartado en junio pasado contar con el apoyo del CNE tras la renuncia en pleno de la directiva anterior del organismo, lo que fue denunciado entonces como "una maniobra" contra sus votaciones internas.

El apoyo del ente electoral fue reconsiderado después de la designación en agosto de nuevas autoridades, encabezadas por el excontralor Elvis Amoroso, quien propuso el jueves pasado prestar apoyo técnico y que las elecciones se celebrasen el próximo 19 de noviembre.

Tras consultas entre candidatos y partidos políticos, la Comisión Nacional de Primaria descartó la oferta.

Sin embargo, solicitó apoyo al CNE para disponer de "centros de votación oficiales", facilitar la comunicación con todos los organismos de seguridad y orden público, ayudar en el traslado de material electoral y en los trámites necesarios para la entrada de prensa extranjera y observadores internacionales.

El CNE indicó, por su parte, que "tiene la competencia exclusiva de organizar elecciones suministrando apoyo técnico y logístico" a las organizaciones que lo soliciten.

"El Consejo Nacional Electoral ratifica su disposición de brindar apoyo técnico automatizado a la comisión nacional de primarias tal como fue propuesto el pasado 28 de septiembre por nuestra institución en respuesta a la solicitud del ciudadano Jesús María Casal", señaló el ente electoral en un texto divulgado por la televisión estatal.

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El CNE "está preparado para garantizar las primarias y cualquier otra elección", añadió el comunicado.

Los principales aspirantes en las primarias, la exdiputada María Corina Machado, quien lidera las encuestas, y el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles, están inhabilitados para ejercer cargos públicos tras la imposición de sanciones administrativas por la Contraloría, de línea oficialista, que fueron rechazadas por Estados Unidos y la Unión Europea.

Freddy Superlano, quien sustituyó a Juan Guaidó como candidato tras la eliminación del simbólico "gobierno interino" encabezado por el dirigente que escapó a Estados Unidos en abril pasado, se suma a la lista de opositores inhabilitados.

Maduro aspirará en 2024 a un tercer período de seis años.